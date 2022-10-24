اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «الرسائل العشر»
كتب:
محمد عزالدين
10:57 م | الإثنين 24 أكتوبر 2022
عدد جريدة الوطن غدا
تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الثلاثاء، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.
الصفحة الأولى
- «الرسائل العشر»
- «الوطن» تناقش مع خبراء وسياسيين أهمك بنود ومخاور كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي
- «السيسي»: نسعى لتحقيق أعلى إنتاج من الأراضي المستصلحة
- الرئيس: تعزيز الجهود للاكتفاء من المحاصيل الاستراتيجية وتوفير الآلاف من فرص العمل وإنشاء مجتمعات إنتاجية
- «الصناعة.. كل البناء»
- لليوم الثاني.. النقاش مستمر في المؤتمر الاقتصادي للنهوض بالصناعة ودعم القطاع الخاص
- رئيس الوزراء: حريصون على تمكين «الخاص».. ونطمح لدعم الصناعة باستراتيجية الـ 10 سنوات.. و«وثيقة الملكية» لطمأنة المستثمر
- روشتة إنعاش الصناعة: الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات وإنشاء مصانع.. وخبراء: مطلوب «التوطين» وتوفير مستلزمات الإنتاج و«بهاء»: الأولوية لتشغيل المصانع وتسريع «الإفراج الجمركي»
- «الميقاتي»: الوصول بالصادرات لـ 100 مليار دولار «ليس مستحيلا» و«عيسى»: مصر مؤهلة لتكون قاعدة صناعية وتصديرية كبرى
- «وعد الرئيس.. فعل وتنفيذ»
- قرار جمهوري بالإفراج عن «زياد العليمي».. واللجنة الرئاسية: الوطن يتسع للجميع.. و«صباحي»: شكرا للرئيس.. و«داوود»: القيادة السياسية جادة في التعامل مع ملف السجناء
- «المتحدة» منارة إعلامية
- منحة تدريبية بقطاع الأخبار لأبناء الجالية المصرية في أمريكا و«الطاهري»: «مكتب نيويورك» جاهز لاستقبالهم
- عميد «الأهرام الكندية»: «القاهرة الإخبارية» رفعت شعار «السرعة والمصداقية».. ومنوط بها مواجهة «أبواق» الشائعات والأكاذيب
-رئيس «النواب» يدعو لجنة التعليم للانعقاد لمناقشة بيان الوزير
- القاهرة تستضيف اليوم اجتماع وزراء منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي
الصفحة الثانية
- وعد الرئيس.. فعل وتنفيذ
- قرار جمهوري بالإفراج عن زياد العليمي.. ولجنة العفو تشكر «السيسي»: أوفيتم كعادتكم
- «القومي لحقوق الإنسان»: غلق ملف الحبس الاحتياطي خطوة جادة للإصلاح
- الأحزاب وأمناء الحوار الوطني يحتفون بقرار الإفراج: انفتاح سياسي وعقد احتماعي جديد
- الإعلان عن دفعة من المتخصصين الحاصلين على الدراسات العليا بالكلية الحربية
الصفحة الثالثة
- «مصر باقية»
- رسائل الرئيس في خطاب المكاشفة
- 10 محاور تضمنتها كلمة الرئيس السيسي عن التحديات الكبرى التي واجهتها الدولة
الصفحة الرابعة
- اقتصاديون: المشروعات القومية حضنت الاقتصاد ضد التقلبات
- خفضت البطالة من 13% إلى 7.2% ودعمت التشغيل ووفرت فرص العمل
- «العاصمة الإدارية».. واجهت الجمهورية الجديدة لم تكلف الموازنة مليما
- مستشار «الاستثمار» السابق: توفير مستلزمات الإنتاج وإزالة عقبات الترخيص يجذبان رؤوس الأموال
الصفحة الخامسة
- حزبيون: القوى السياسية استعادت دورها.. والحوار الوطني يفتح المجال العام
- «عبدالقوي»: اختيار توقيت الحوار مهم جدا.. و«عبدالعال»: يستهدف التواصل بين المجتمع.. «الشهابي»: ترسيخ مبدأ الحوار يدعم التماسك المجتمعي ويخلق التفاؤل
- سياسيون: الدولة واجهت مؤامرات الإرهاب بقوة.. و«30 يونيو» مهدت الطريق للتنمية
- «سعيد»: الثورة بداية الإصلاح والبناء.. و«الحارثي»: شائعات الإخوان هدفها زعزعة الاستقرار ومواجهتها واجب وطني.. و«الخرباوي»: التزييف صناعة إخوانية
- د. طارق فهمي: «السيسي» حرص على إنجاز مشروعات كالطرق والكباري ليعلم المواطن حجم الإنجاز ويراه بعينه
- أستاذ علوم سياسية: الرئيس أسس لـ«شرعية الإنجاز».. وعبر بها أزمات الإرهاب وتدهور الاقتصاد
الصفحة السادسة
- خبراء: مصر واجهت الأزمات الدولية والإقليميي احترافية
- «العناني»: الحكومة تجاوزت أزمة كورونا بفضل برنامج الإصلاح.. و«بركات»: بعض الدول انجرت وراء محاربة الإرهاب ولم تلتفت إلى التنمية
- «ترسيم الحدود».. اكتشافات الغاز «بوابات الخير» في شرق المتوسط
- د. محمد صادق: الاقتصاد المصري لا يزال يسجل مؤشرات جيدة وفعالة على قابليته للنمو
- مدير «العربي للدراسات السياسية»: المؤشرات العالمية أثبتت أن الاقتصاد المصري الأقوى أفريقيا
الصفحة السابعة
- طفرة في علاج أمراض الجهاز الإداري المزمنة خلال 7 سنوات
- «الإصلاح» فتح الباب لتولي الشباب الأكفاء المناصب العليا وأرسى قواعد للترقيات وزيادة «الأدنى للأجور».. و«التنظيم والإدارة»: الرئيس وجه بتحقيق العدالة في تعيينات الحكومة
- بالمؤشرات الدولية.. «البنية التحتية» ركيزة للتنمية وتحسين مستوى المعيشة
- حسام عوض الله: الغاز الطبيعي طوق نجاة.. وتثبيت أسعار الوقود بتوجيه رئاسي يهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطن
- رئيس «طاقة النواب»: توطين الصناعة ودعم المنتج المحلي قاطرة التنمية الاقتصادية
الصفحة الثامنة
- الصناعة أساس البناء
- نقاشات اليوم الثاني تتركز على دعم القطاع الخاص والاستثمار والنهوض بالصناعة
- «مدبولي»: نطمح للخروج باستراتيجية لدعم الصناعة لمدة 10 سنوات
- الدولة حريصة على تمكين وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية
- هدف وثيقة «ملكية الدولة» تحديد إطار تنظيمي ينظم العلاقة مع القطاع الخاص ويطمئن المستثمرين
- تم الرد على الملاحظات والاستفسارات الخاصة بوثيقة ملكية الدولة وحريصون على طرحها للحوار المجتمعي
- من المهم وجود آلية تمويل تمكن الأسر المتوسطة من الحصول على الوحدات السكنية بنظام سداد مطول
الصفحة التاسعة
- السياسة النقدية
- مصرفيون يشيدون برؤية «البنك المركزي»: غلب عليها التجديد.. وأبرزها «مؤشر الجنيه»
- «عبدالله»: نعمل باستقلالية كاملة مع الاحتفاظ بالتنسيق مع الحكومة ونستهدف وضع عقود تحوط العملة.. و«ناجي»: توجهات «المركزي» فكت الارتباط بين الدولار والعملة المحلية.. والعملة الأمريكية مجرد أداة تبادل تجاري
- وثيقة «ملكية الدولة».. خطة تمكين القطاع الخاص خلال 3 سنوات لتحقيق التنمية المستدامة
- نقاش موسع حول «الوثيقة» بجلسات اليوم الثاني لـ «المؤتمر»
- محلل مالي: برنامج الطروحات الحكومية يعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الأزمات العالمية
- مقال رأي لـ عمرو منير، بعنوان: الإعفاءات الضريبية.. هل هي عصا موسى؟
الصفحة العاشرة
- روشتة إنعاش الصناعة
- الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات وإنشاء مصانع وضخ تمويلات لها
- مقرر «الصناعة» بـ«الحوار الوطني»: الأولوية لتشغيل المصانع المتعثرة ودعم «الغذاء والدواء»
- مقرر «استثمار الحوار الوطني»: الصناعة ركيزة للاقتصاد ويجب ألا تكون رهينة لمتغيرات عالمية
الصفحة الحادية عشر
- مصدرون: الوصول بالصادرات لـ100 مليار دولار «ليس صعبا»
- مطالب المستوردين: وزارة مستقلة وإعفاءات جمركية وتوطين الصناعة وتقديم تمويلات ميسرة
- رئيس «رجال الأعمال»: مصر مؤهلة لتكون قاعدة صناعية وتصديرية كبرى بالمنطقة
- «محسن»: خدمة الشباك الواحد غير مفعلة بشكل جيد
الصفحة الثانية عشر والأخيرة
- «المتحدة» تطلق منحة تدريبية لأبناء الجالية المصرية في أمريكا.. و«الطاهري»: «مكتب نيويورك» جاهز لاستقبالهم
- عميد «الأهرام الكندية»: شعارها مطمئن ومهمتها الأساسية مواجهة الشائعات
- إيناس أبويوسف: منارة إعلامية مصدرها «أم الدنيا»
- اللؤلؤ الأحمر يزين جناين «كفرالشيخ»: «وندرفل» يا رمان