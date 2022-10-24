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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «الرسائل العشر»

كتب:

محمد عزالدين
10:57 م | الإثنين 24 أكتوبر 2022
عدد جريدة الوطن غدا

عدد جريدة الوطن غدا

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الثلاثاء، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى

- «الرسائل العشر»

- «الوطن» تناقش مع خبراء وسياسيين أهمك بنود ومخاور كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

- «السيسي»: نسعى لتحقيق أعلى إنتاج من الأراضي المستصلحة

- الرئيس: تعزيز الجهود للاكتفاء من المحاصيل الاستراتيجية وتوفير الآلاف من فرص العمل وإنشاء مجتمعات إنتاجية

- «الصناعة.. كل البناء»

- لليوم الثاني.. النقاش مستمر في المؤتمر الاقتصادي للنهوض بالصناعة ودعم القطاع الخاص

- رئيس الوزراء: حريصون على تمكين «الخاص».. ونطمح لدعم الصناعة باستراتيجية الـ 10 سنوات.. و«وثيقة الملكية» لطمأنة المستثمر

- روشتة إنعاش الصناعة: الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات وإنشاء مصانع.. وخبراء: مطلوب «التوطين» وتوفير مستلزمات الإنتاج و«بهاء»: الأولوية لتشغيل المصانع وتسريع «الإفراج الجمركي»

- «الميقاتي»: الوصول بالصادرات لـ 100 مليار دولار «ليس مستحيلا» و«عيسى»: مصر مؤهلة لتكون قاعدة صناعية وتصديرية كبرى

- «وعد الرئيس.. فعل وتنفيذ»

- قرار جمهوري بالإفراج عن «زياد العليمي».. واللجنة الرئاسية: الوطن يتسع للجميع.. و«صباحي»: شكرا للرئيس.. و«داوود»: القيادة السياسية جادة في التعامل مع ملف السجناء

- «المتحدة» منارة إعلامية

- منحة تدريبية بقطاع الأخبار لأبناء الجالية المصرية في أمريكا و«الطاهري»: «مكتب نيويورك» جاهز لاستقبالهم

- عميد «الأهرام الكندية»: «القاهرة الإخبارية» رفعت شعار «السرعة والمصداقية».. ومنوط بها مواجهة «أبواق» الشائعات والأكاذيب

-رئيس «النواب» يدعو لجنة التعليم للانعقاد لمناقشة بيان الوزير

- القاهرة تستضيف اليوم اجتماع وزراء منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي

الصفحة الثانية

- وعد الرئيس.. فعل وتنفيذ

- قرار جمهوري بالإفراج عن زياد العليمي.. ولجنة العفو تشكر «السيسي»: أوفيتم كعادتكم

- «القومي لحقوق الإنسان»: غلق ملف الحبس الاحتياطي خطوة جادة للإصلاح

- الأحزاب وأمناء الحوار الوطني يحتفون بقرار الإفراج: انفتاح سياسي وعقد احتماعي جديد

- الإعلان عن دفعة من المتخصصين الحاصلين على الدراسات العليا بالكلية الحربية

الصفحة الثالثة

- «مصر باقية»

- رسائل الرئيس في خطاب المكاشفة

- 10 محاور تضمنتها كلمة الرئيس السيسي عن التحديات الكبرى التي واجهتها الدولة

الصفحة الرابعة

- اقتصاديون: المشروعات القومية حضنت الاقتصاد ضد التقلبات

- خفضت البطالة من 13% إلى 7.2% ودعمت التشغيل ووفرت فرص العمل

- «العاصمة الإدارية».. واجهت الجمهورية الجديدة لم تكلف الموازنة مليما

- مستشار «الاستثمار» السابق: توفير مستلزمات الإنتاج وإزالة عقبات الترخيص يجذبان رؤوس الأموال

الصفحة الخامسة

- حزبيون: القوى السياسية استعادت دورها.. والحوار الوطني يفتح المجال العام

- «عبدالقوي»: اختيار توقيت الحوار مهم جدا.. و«عبدالعال»: يستهدف التواصل بين المجتمع.. «الشهابي»: ترسيخ مبدأ الحوار يدعم التماسك المجتمعي ويخلق التفاؤل

- سياسيون: الدولة واجهت مؤامرات الإرهاب بقوة.. و«30 يونيو» مهدت الطريق للتنمية

- «سعيد»: الثورة بداية الإصلاح والبناء.. و«الحارثي»: شائعات الإخوان هدفها زعزعة الاستقرار ومواجهتها واجب وطني.. و«الخرباوي»: التزييف صناعة إخوانية

- د. طارق فهمي: «السيسي» حرص على إنجاز مشروعات كالطرق والكباري ليعلم المواطن حجم الإنجاز ويراه بعينه

- أستاذ علوم سياسية: الرئيس أسس لـ«شرعية الإنجاز».. وعبر بها أزمات الإرهاب وتدهور الاقتصاد

الصفحة السادسة

- خبراء: مصر واجهت الأزمات الدولية والإقليميي احترافية

- «العناني»: الحكومة تجاوزت أزمة كورونا بفضل برنامج الإصلاح.. و«بركات»: بعض الدول انجرت وراء محاربة الإرهاب ولم تلتفت إلى التنمية

- «ترسيم الحدود».. اكتشافات الغاز «بوابات الخير» في شرق المتوسط

- د. محمد صادق: الاقتصاد المصري لا يزال يسجل مؤشرات جيدة وفعالة على قابليته للنمو

- مدير «العربي للدراسات السياسية»: المؤشرات العالمية أثبتت أن الاقتصاد المصري الأقوى أفريقيا

 

الصفحة السابعة

- طفرة في علاج أمراض الجهاز الإداري المزمنة خلال 7 سنوات

- «الإصلاح» فتح الباب لتولي الشباب الأكفاء المناصب العليا وأرسى قواعد للترقيات وزيادة «الأدنى للأجور».. و«التنظيم والإدارة»: الرئيس وجه بتحقيق العدالة في تعيينات الحكومة

- بالمؤشرات الدولية.. «البنية التحتية» ركيزة للتنمية وتحسين مستوى المعيشة

- حسام عوض الله: الغاز الطبيعي طوق نجاة.. وتثبيت أسعار الوقود بتوجيه رئاسي يهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطن

- رئيس «طاقة النواب»: توطين الصناعة ودعم المنتج المحلي قاطرة التنمية الاقتصادية

الصفحة الثامنة

- الصناعة أساس البناء

- نقاشات اليوم الثاني تتركز على دعم القطاع الخاص والاستثمار والنهوض بالصناعة

- «مدبولي»: نطمح للخروج باستراتيجية لدعم الصناعة لمدة 10 سنوات

- الدولة حريصة على تمكين وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية

- هدف وثيقة «ملكية الدولة» تحديد إطار تنظيمي ينظم العلاقة مع القطاع الخاص ويطمئن المستثمرين

- تم الرد على الملاحظات والاستفسارات الخاصة بوثيقة ملكية الدولة وحريصون على طرحها للحوار المجتمعي

- من المهم وجود آلية تمويل تمكن الأسر المتوسطة من الحصول على الوحدات السكنية بنظام سداد مطول

الصفحة التاسعة

- السياسة النقدية

- مصرفيون يشيدون برؤية «البنك المركزي»: غلب عليها التجديد.. وأبرزها «مؤشر الجنيه»

- «عبدالله»: نعمل باستقلالية كاملة مع الاحتفاظ بالتنسيق مع الحكومة ونستهدف وضع عقود تحوط العملة.. و«ناجي»: توجهات «المركزي» فكت الارتباط بين الدولار والعملة المحلية.. والعملة الأمريكية مجرد أداة تبادل تجاري

- وثيقة «ملكية الدولة».. خطة تمكين القطاع الخاص خلال 3 سنوات لتحقيق التنمية المستدامة

- نقاش موسع حول «الوثيقة» بجلسات اليوم الثاني لـ «المؤتمر»

- محلل مالي: برنامج الطروحات الحكومية يعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الأزمات العالمية

- مقال رأي لـ عمرو منير، بعنوان: الإعفاءات الضريبية.. هل هي عصا موسى؟

الصفحة العاشرة

- روشتة إنعاش الصناعة

- الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات وإنشاء مصانع وضخ تمويلات لها

- مقرر «الصناعة» بـ«الحوار الوطني»: الأولوية لتشغيل المصانع المتعثرة ودعم «الغذاء والدواء»

- مقرر «استثمار الحوار الوطني»: الصناعة ركيزة للاقتصاد ويجب ألا تكون رهينة لمتغيرات عالمية

الصفحة الحادية عشر

- مصدرون: الوصول بالصادرات لـ100 مليار دولار «ليس صعبا»

- مطالب المستوردين: وزارة مستقلة وإعفاءات جمركية وتوطين الصناعة وتقديم تمويلات ميسرة

- رئيس «رجال الأعمال»: مصر مؤهلة لتكون قاعدة صناعية وتصديرية كبرى بالمنطقة

- «محسن»: خدمة الشباك الواحد غير مفعلة بشكل جيد

الصفحة الثانية عشر والأخيرة

- «المتحدة» تطلق منحة تدريبية لأبناء الجالية المصرية في أمريكا.. و«الطاهري»: «مكتب نيويورك» جاهز لاستقبالهم

- عميد «الأهرام الكندية»: شعارها مطمئن ومهمتها الأساسية مواجهة الشائعات

- إيناس أبويوسف: منارة إعلامية مصدرها «أم الدنيا»

- اللؤلؤ الأحمر يزين جناين «كفرالشيخ»: «وندرفل» يا رمان

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