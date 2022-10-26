مساعد رئيس حزب العدل عبر «مساحة وطن»: الحكومة تسعى لتذليل العقبات أمام المستثمرين

قال الدكتور حسام عيد مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية ومدير استثمار بالبورصة المصرية، إن المؤتمر الاقتصادي أسفر عن العديد من التوصيات والإجراءات المتفق عليها، بخلاف تذليل العقبات أمام المستثمرين، وهي من ثمار نجاح المؤتمر الاقتصادي، «نرجوا أن تكون النجاحات على نفس الخطى وتحظى بالاتفاق في الحوار الوطني».

«عيد»: الأزمة الاقتصادية العالمية كانت العامل الرئيسي في ارتفاع نسب التضخم

وأضاف «عيد» خلال حواره ضمن «مساحة وطن» التي أطلقتها جريدة «الوطن» عبر «تويتر»، وقدمها الصحفي بالجريدة إمام أحمد، أن الأزمة الاقتصادية العالمية كانت العامل الرئيسي في ارتفاع نسب وحجم التضخم على مستوى كل اقتصاديات العالم، وبالرغم من ذلك، عملت الدولة على الاستماع لمزيد من الاستشارات من أهل الخبرة من أجل الوقوف على حلول تجاه المشكلات التي تواجه الشعب المصري، لتوحيد كل الرؤى.

مساعد رئيس حزب العدل: نتبنى عددا من الملفات في الحوار الوطني

وأوضح أن الحزب يتبنى عددا من الملفات فيما يخص الحوار الوطني، وكان الملف الاقتصادي من أهم الملفات التي بذل الحزب فيها مجهودات جبارة، متابعا: «ملف سوق المال المصري مهم، وجرى طرح بعض الاقتراحات لإعادة البورصة المصرية لمكانتها كخامس أكبر بورصة على مستوى العالم، ويوجد ترحيب كبير بإعادة تهيئة البورصة المصرية، وأول تلك المقترحات الخاصة بالبورصة المصرية هو إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية من البورصة لعودة الثقة مرة أخرى فيها».

وأكد مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية، أنه بالنسبة لبرنامج الطروحات الحكومية الجديد، فمن شأنه جذب مزيد من الاستثمار غير المباشر للدولة المصرية، «نسعى للبدء في برنامج تنفيذ الطروحات الجديدة، الذي أعلن عنه منذ 2017، ولم يطبق حتى الآن، ويجب أن يديره عدد من الخبراء ويروجوا له جيدا».

وتابع: «فيه طروحات جديدة حدثت في بورصة الإمارات بداية العام، وحققت البورصة هناك مؤشرات جيدة، وتم طرح بعض القطاعات الحكومية كمياه دبي وهيئة كهرباء دبي، واحنا مع بدء تنفيذ برنامج الطروحات هنشوف مزيدا من جذب الاستثمارات، ما سينعكس إيجابا على مؤشرات البورصة المصرية التي ارتفعت بواقع 1% خلال انعقاد المؤتمر».

واختتم مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية: «المؤتمر الاقتصادي جاء استكمالا للحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، للوقوف على ما يواجه التيارات والقوى السياسية، والمؤتمر جاء لسرد وإيضاح جميع المشاكل والمعوقات التي تواجه الاقتصاد المصري، وشوفنا عرضا وافيا لكل ما يحدث حول العالم، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، والأزمة الجيوسياسية، التي دفعت الأسعار نحو الارتفاع وتحقيق أسعار قياسية».