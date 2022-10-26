محمود محيي الدين: مصر أصبحت واحدة من الدول المستضيفة للطاقة الشمسية

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي في Cop27، أن أكثر شيء يميز قمة المناخ هو جودة الإعداد والبحث والتطوير والتقدم بحلول مبتكرة.

وأضاف أن مصر أصبحت واحدة من الدول المستضيفة للطاقة الشمسية والمتجددة، وبفضل العمل والعلم والتطور الدائم والذي كان آخره المؤتمر الاقتصادي الذي حث فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.

مراكز الأبحاث لها دور كبير في العمل المناخي

وأشار إلى أن قضية التمويل من أهم أولويات مؤتمر شرم الشيخ، ومراكز الأبحاث لها دور كبير وفعال لدفع أهداف العمل المناخي إلى الأمام، موضحا أن مؤتمر شرم الشيخ سيهتم بتنفيذ التعهدات ووضع الحلول والاهتمام كذلك بقضايا المرأة وهناك نهج شامل وإقليمي على أجندة مؤتمر المناخ كما يعرض 50 مشروعا في قمة المناخ.

مؤتمر المناخ يفتح حلقات نقاشية

وأضاف أن التمويل يحتاج إلى متخصصين قادرين على وضع حلولا علمية ومالية لتنفيذ أهداف التغير المناخي، مؤكدا أن مؤتمر المناخ سيفتح حلقات نقاشية بين رواد المناخ والطلاب على مستوى الجامعات المصرية، وستكون هناك برامج توعية وتجمعات علمية مصرية وعربية ودولية للوصول إلى رؤية علمية وتنفيذية لتحقيق أهداف مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المركز القومي للبحوث بعنوان «الابتكار من أجل المناخ» بالتعاون مع فريق رواد المناخ التابع للأمم المتحدة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف وضع خارطة لتعزيز العمل المناخي على أسس علمية.

تسريع وتيرة العمل المناخي الجماعي

وشارك فيها عدد من منظمات البحث العلمي الرائدة على مستوى العالم بهدف دمج جهودها مع ما تقوم به الحكومات ومؤسسات التمويل والشركات والمنظمات غير الحكومية مما يساهم في تسريع وتيرة العمل المناخي الجماعي.

وشارك في الورشة الدكتور أشرف شعلان، رئيس مركز التميز العلمي للتغيرات المناخية، والدكتور حسين درويش القائم باعمال رئيس المركز القومي للبحوث، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس،كما شارك في الجلسة افتراضيا الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والطبيبة امنية العمراني مبعوث رئيس مؤتمر COP27 للشباب.