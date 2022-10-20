السفير البريطاني: فخور بأفكار شباب الجامعات المصرية في قضايا المناخ

قال السفير البريطاني في مصر جاريث بايلي، إنّ تدشين الجامعة البريطانية في مصر نموذج محاكاة دولي لقمة المناخ COP27 أعطى انطباع جيدًا للغاية، نتيجة المشاركة الشبابية الحية والإيجابية من طلاب الجامعات، وإبداء آرائهم في قضية دولية كبرى تحظى باهتمام عالمي في محاولة لإنقاذ كوكب الأرض أمام التغيرات المناخية.

نموذج محاكاة دولي لقمة المناخ COP27

وأضاف «بايلي» في تصريحات صحفية، على هامش اختتام نموذج محاكاة دولي لـ قمة المناخ COP27، الذي أجُري على مدار الـ3 أيام الماضية بحرم الجامعة البريطانية في مصر، أنّ مشاركة الطلاب من عدة جنسيات مختلفة في نموذج محاكاة دولي لقمة المناخ، يشجع بدوره روح الأمل بأن هناك جيل كامل من جنسيات مختلفة في العالم يمكن أن يتعاون سويًا من أجل إنقاذ العالم في قضايا مختلفة.

فخور بأفكار الشباب الجامعي

وأشار إلى أنه فخور للغاية بأفكار الشباب الجامعي، الذين اجتمعوا سويًا لإيجاد حلول يمكن أن تحد من التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.

أمل كبيرة لقادة العالم

ولفت السفير البريطاني إلى أنه خلال الـ50 عامًا المقبلة، لن يحتاج العالم إلى مصادر الطاقة التي تلوث المناخ بشكل عام بكل صورة، مؤكدًا أن المشاركة العالمية وخاصة من الشباب أعطت قوة وأمل كبيرة لقادة العالم والشعوب بأن هناك من يخاف بالفعل على الكوكب.