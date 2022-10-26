نشأت الديهي: توجيهات الرئيس بإطلاق حزمة رعاية اجتماعية تخفف حدة الأزمة العالمية على المصريين

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن اليوم 7 قرارات تمثل تطبيقا وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد على مدار الـ3 أيام الماضية، موضحًا أن أول قرار للحكومة كان رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 لـ3 آلاف جنيه، ومنح علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي من 24 لـ30 ألف جنيه، وذلك من أجل تخفيف حدة الأزمة العالمية على المصريين.

تقديم دعم مالي للشركات المتعثرة

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يعرض على شاشة «TeN»، أن القرارات تضمنت تقديم دعم مالي للشركات المتعثرة حتى 30 يونيو المقبل، وعدم زيادة أسعار الكهرباء خلال الفترة الحالية، وعدم زيادة أسعار البنزين والمحروقات خلال الـ3 أشهر المقبلة، وثبات تذاكر المواصلات في السكة الحديد والمترو خلال نفس الفترة.

الحزمة الاجتماعية الأخيرة تكلف خزينة الدولة 67 مليار جنيه

وأشار الإعلامي نشأت الديهي، إلى أن الحزمة الاجتماعية الأخيرة تكلف خزينة الدولة 67 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه القرارات تخفيف حدة الأزمة العالمية على المصريين، معقبًا: «مصر دولة وسط الكثير من دول العالم تعاني من مشاكل، المصيبة الاقتصادية عالمية».