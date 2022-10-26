نقابات وأصحاب معاشات: الرئيس يعمل على بناء الدولة ومهموم بمشكلات المصريين

أشادت قيادات عمالية وأصحاب المعاشات، بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بحزمة الحماية الاجتماعية التى صدرت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدعم العمال وأصحاب المعاشات، وتعزيز قدرتهم على تجاوز أثر الأزمة العالمية الراهنة والمتلاحقة، منذ جائحة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، إن توجيهات الرئيس السيسى للحكومة تؤكد إحساسه بما يواجهه المصريون من صعوبات، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التى تفاقمت مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

جبران: الرئيس السيسي يشعر بالمواطنين ويعمل على بناء الدولة

وأضاف «جبران» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الرئيس السيسى يشعر بالمواطنين، ويعمل على بناء الدولة، وتعزيز قدرات الاقتصاد، جنباً إلى جنب مع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وأشاد رئيس اتحاد العمال برفع حد الإعفاء الضريبى للمواطنين -عبر طرحه فى البرلمان- من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه فى السنة، وعدم خصم أى ضريبة ممن يقل راتبه عن 2500 جنيه.

من جانبه، ثمَّن عماد حمدى، نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية، قرارات مجلس الوزراء الخاصة بحزمة إجراءات الحماية الاجتماعية، التى صدرت أمس، دعماً للعمال وأصحاب المعاشات فى ظل هذه الأزمة العالمية الراهنة، والتى أثرت على اقتصاديات العالم.

وقال «حمدى»، فى تصريح لـ«الوطن»، إن قرارات الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور، وعلاوة استثنائية، ودعم العمالة فى المصانع المتعثرة، جاءت بتوجيهات من الرئيس السيسى، موضحاً أنّ الرئيس كعادته ينحاز لأصحاب الدخول الضعيفة، بقراراته التى يصدرها بشأن توفير الحماية الاجتماعية، تعويضاً عن الأضرار المتلاحقة من تحريك أسعار بعض السلع نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشاد عبدالله أبوالفتوح، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، بحزمة القرارات التى صدرت لدعم أصحاب الدخول الضعيفة، وأصحاب المعاشات، لتعينهم على تجاوز الظروف الصعبة التى نعيشها فى وقتنا الحالى، بسبب الأزمات العالمية المتلاحقة. وقال «أبوالفتوح» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن قرارات الحكومة جاءت بناء على توجيهات من الرئيس، وهى قرارات مهمة وفى توقيت صعب.

«المهيري»: قرارات الحماية رسمت البسمة على وجوه الملايين

وفى سياق متصل، قال هشام المهيرى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية، إن قرارات الحكومة مفاجئة، ولم يتوقعها أحد، ولكنها رسمت البسمة على وجوه الملايين، وتؤكد أن الرئيس السيسى يشعر بالمواطن وما يعانيه.

وأضاف «المهيرى»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ القرارات تؤكد أن الرئيس السيسى يشعر بعمق الأزمة الاقتصادية التى تعيشها البلاد، وهو ما اتضح خلال تلك المناقشات الجادة والمخلصة لأوضاع الاقتصاد الوطنى، لافتاً إلى أن الرئيس وعد خلال كلمته فى ختام المؤتمر الاقتصادى، بتخفيف معاناة الناس من الغلاء والتضخم، ونفذ وعوده فى أقل من 24 ساعة، بتلك الحزمة من قرارات الحماية الاجتماعية، وستتحمل خزانة الدولة تكلفتها الكبيرة، التى تصل إلى 67 مليار جنيه.