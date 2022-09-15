النبراوي يؤكد ضرورة ابتعاد الأحزاب والأعمال السياسية عن النقابات المهنية

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن الشخصيات التي جرى اختيارها في لجان الحوار الوطني تستحق ذلك، لما لهم من خبرات مهنية وعلمية تؤدي للوصول لنتائج جيدة، موضحا أن النقابات المهنية لها مطالب كثيرة، أبرزها أن يعاد النظر في قوانين النقابات العتيقة لتواكب تغييرات العصر من خلال إعادة الصياغة بشكل كامل.

الحوار الوطني ومشاركة النقابة

أوضح «النبراوي» خلال استضافته ببرنامج «الحوار الوطني» المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أنه لابد من التشاور في التعامل مع أزمات المصانع والاستماع لرأي الخبراء في النقابات، خاصة وأن آرائهم مبنية على عمل دراسة حقيقية.

دور النقابة في الدفاع عن الطبقة المتوسطة

وأشار إلى أن الحوار الوطني لابد أن يدعم مشكلات النقابات المهنية التي تتحمل الدفاع عن الطبقة المتوسطة من الشعب المصري، موضحا أن نقابة المهندسين حريصة على تعديل القانون لأنه سيؤدي لزيادة طاقة النقابة وحل الكثير من مشكلاتها، مع ضرورة ابتعاد الأحزاب والأعمال السياسية عن النقابات المهنية والعمالية.

الفصل بين السياسة والعمل النقابي

وأكد نقيب المهندسين ضرورة وجود تشريع يفصل السياسة عن العمل النقابي، موضحا أن فترة الإخوان كانت صعبة في العمل النقابي، وينتهي ذلك من خلال الوعي والتشريع، وأن تتفق الأحزاب على البعد عن النقابات المهنية.