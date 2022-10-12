«اتحاد النقابات»: إجازات إضافية لـ3 فئات بالقطاع الخاص بـ«قانون العمل الجديد»

كشف مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن مزايا منحها المشرع في قانون العمل الجديد، خاصة بعاملي القطاع الخاص والإجازات المستحقة لهم، موضحًا أنّ المشروع الجديد من المتوقع أنّ يتم مناقشته خلال دور الانعقاد الجاري بمجلس النواب، بعدما انتهى مجلس الشيوخ من مراجعة مواده.

الإجازات في قانون العمل الجديد

وقال البدوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ هناك 3 فئات عمالية خاضعة لـ«قانون العمل»، يحق لها الحصول على أيام إجازة إضافية نظرًا لظروف حددها المشرع خلال القانون.

وأضاف، أنّ الفئات المستفيدة من امتيازات قانون العمل في الإجازات السنوية حسب التصنيف هم «العمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، والعمال الذين يعملون في أماكن مضرة بالصحة، وكذلك العمال الذين يعملون في مناطق نائية».

إجازات استثنائية في قانون العمل الجديد

وأشار نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أنّ قانون العمل الجديد أعطى الحق لصاحب العمل تحديد مواعيد الإجازة السنوية حسب حاجة العمل ومتقتضياته وظروفه.

وقال البدوي، إنّ المشرع اشترط في مواد القانون الجديد، بأنه لا يجوز قطع الإجازة السنوية إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، مع عدم جواز العامل النزول عن إجازته، ويلتزم القيام بالإجازة في التاريخ، وللمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.

رصيد الإجازات في القطاع الخاص

وبحسب مواد مشروع قانون العمل الجديد، فإن لعامل القطاع الخاص الحق في الحصول على إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، والراحة الأسبوعية، بواقع 15 يوم إجازة في السنة الأولى، و21 في الثانية، و30 بداية لمن أمضى 10 سنوات كاملة أو أكثر، ويصل رصيد الإجازات السنوية إلى 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا، ولذوي الإعاقة.