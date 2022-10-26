السيطرة على حريقين في «طلمبة» بنزين وكشك أمام مستشفى بالمنوفية

نجحت الحماية المدنية في محافظة المنوفية، من السيطرة على حريق نشب في «طلمبة» بنزين أمام منزل في قرية سمادون بمركز أشمون، بعد الدفع بسيارة إطفاء، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة .

مدير أمن المنوفية تلقى إخطارا بالواقعة

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بالسيطرة على حريق نشب في «طلمبة» بنزين أمام منزل بقرية سمادون التابعة لدائرة المركز، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حريق في كشك أمام مستشفى الجامعة

كما تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في كشك أمام مستشفى شبين الكوم الجامعي في بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحريق وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم، يفيد بالسيطرة على حريق نشب في كشك أمام مستشفى شبين الكوم الجامعي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق.