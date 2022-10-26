حبس شخصين 4 أيام لحيازتهما حشيش بـ7 ملايين جنيه في الجيزة

قررت النيابة العامة حبس المتهمين بحيازة 812 طربة من مخدر الحشيش داخل سيارتهما في منطقة منشأة القناطر بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعدما جرى القبض عليهم من جانب أجهزة أمن وزارة الداخلية بتهمة الإتجار في المواد المخدرة.

وأمرت جهات التحقيق من ضباط المباحث باستعجال التحريات حول الواقعة، بالإضافة إلى إرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي تمهيدا لتحليلها.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل القبض على المتهمين بحيازة المخدرات بالجيزة، وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

القبض على المتهمين

وألقت أجهزة الأمن القبض على متهمين «مقيمان في محافظة مطروح» من خلال حملة مرورية في منطقة منشأة القناطر بالجيزة، وذلك أثناء استقلالهما إحدى السيارات الملاكي وكان بحوزتهما داخلها 812 طربة من مخدر الحشيش يصل وزنهم إلى 97,430 كيلو جرام، فيما تصل قيمتهم المالية إلى 6 مليون و860 ألف جنيه.

اعترافات المتهمين أمام جهات التحقيق

وبعد مواجهتهما بالاتهامات المنسوبة إليهم وهي حيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار فيها، اعترفا على الفور بالواقعة وقال أحدهم: «أيوة المخدرات دي بتاعتنا، وبنستخدم العربية دي عشان تسهلنا إننا نتنقل بين الزباين اللي بنوزعها عليهم، وكنا بنتواصل بالموبايلات اللي معانا بيهم ونحدد مكان المقابلة ونديهم الحشيش وناخد الفلوس».

العقوبة القانونية المنتظرة

أما فيما يتعلق بالعقوبة المنتظرة على المتهمين بحيازة كميات من مخدر الحشيش في الجيزة للإتجار فيها، يقول أشرف ناجي المحامي بالنقض في تصريحاته لـ«الوطن»، إنَّه حسب القانون فإن المتهم ينتظر عقوبة حيازة المواد المخدرة بغرض الاتجار بها، والعقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 6 سنوات، وقد تصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.