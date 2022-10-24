تفاصيل القبض على زوجين في حدائق الأهرام.. «حوّلا منزلهما لمصنع مخدرات»

نظرات متبادلة بينهما، تحمل في طياتها العتاب والخوف من القادم، وكأنهما يتساءلان ما مصير أطفالهما، وبنبرة مهزوزة، جلس الزوجان أمام جهات التحقيق التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن استمعت لاعترافاتهما حول تحويل منزلهما القاطنان به لمصنع خاص بالمواد المخدرة، قبل ترويجها على عملائهما في منطقة حدائق الأهرام.

منزل الزوجية تحول إلى مصنع خاص بالمخدرات

وسط كمية من المواد المخدرة بأنواعها المختلفة، جلس الزوجان وبدا عليهما الانهماك والتعب، خلال تعبئتهما للمخدرات قبل ترويجها على عملائهما بمنطقة حدائق الأهرام والمناطق المجاورة لهما، غفل الزوجان عن أن هذا الطريق سيودي بحياتهما ونهايته داخل جدران السجن، لم يفكرا في مصير أطفالهما حال القبض عليهما.

هوس المال، سيطر عليهما، وأعمى بصيرتهما عن بشاعة ما يقدمانه للمواطنين، لم يدركا فعلتهما سوى جلوسهما أمام جهات التحقيق، بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليهما، وبحوزتهما 10 كجم من الحشيش وأدوات لتصنيع وتعبئة المواد المخدرة، وطبنجة، والذي تبين أن الزوج هارب من جنايتين وشروع في قتل ومخدرات.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما وردت معلومات لرجال مباحث قسم حدائق الأهرام، تؤكد قيام زوجين بتعبئة المواد المخدرة داخل منزلهما، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، وبـإعداد الآكمنة اللازمة، وبتقنين الإجراءات، توجهت قوة للقبض عليهما، وعُثر بحوزتهما على 10 كجم حشيش، ومكبس، وتبين أن الزوج هارب من السجن في جنايتين، وشروع في قتل ومخدرات، وأمرت جهات التحقيق بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتعليقًا على ذلك، أكد أشرف ناجي المحامي بالنقض، أن القانون، جرم حيازة المواد المخدرة بمختلف الكميات المضبوط بها، موضحا أن عقوبة حيازة المخدرات تختلف بقصد الحيازة ذاتها، مشيرًا إلى أنه إذا كانت الحيازة من أجل التعاطي فعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

وتابع «ناجي» في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن عقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، هي السجن مدة لا تقل عن 6 سنوات وقد تصل للأشغال الشاقة المؤبدة، وهي العقوبة المتوقعة للمتهمين في هذه الجريمة.