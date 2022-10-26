أحمد موسى: الدولة لا تترك أبناءها.. والشعب يشكر الرئيس على حزمة الحماية الاجتماعية

قدم الإعلامي أحمد موسى، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي جرى إقرارها اليوم، موضحًا أن هاشتاج «مصر بتشكر رئيسها» يتصدر تريند «تويتر»، كما أن 6 ملايين عامل بالجهاز الإداري لـ الدولة سيستفيد من الزيادة في المرتبات، والعمال في القطاع الخاص ومن توقفت الشركات الخاصة بهم سيحصلون على دعم من الحكومة.

الجميع سيستفيد من قرارات الحكومة

وأضاف «موسى»، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، الذي يعرض على قناة «صدى البلد»، أن الجميع سيستفيد من قرارات الحكومة، وأن الدولة تتحمل 20 مليار جنيه بسبب تأجيل زيادة أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو المقبل، موضحًا أن الرئيس السيسي، هو من بنى بعد جرائم وخراب الجماعة الإرهابية، كاشفًا عن أن حلقة اليوم سيكون بها كلام مهم كثيرا، وعن الجماعة الإرهابية التي دمرت مصر في فترة، كما دخل في نوبة من الضحك الشديد على الهواء بسبب أفعال الجماعة الإرهابية.

لا زيادة في أسعار تذاكر المترو

وأوضح الإعلامي، أنه لا زيادة في أسعار تذاكر المترو، خلال الفترة المقبلة، وحتى نهاية العام، وكذلك القطارات، مؤكدًا أن هناك 3.6 مليون راكب يستقلون المترو في اليوم، وأن ذلك من ضمن الإجراءات التي تدعم المواطنين في الظروف الاقتصادية الصعبة، فضلًا عن أن الدولة تقف بجانب المواطنين، ولا تتركهم، وأن قرارات الدعم اليوم، يستفيد منها 90% من الشعب المصري.