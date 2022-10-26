أحمد موسى: أصحاب دعوات التخريب في مصر «قاعدين بره وبيقبضوا بالدولار»

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجماعة الإرهابية تسعى لتخريب الدولة المصرية، وكانوا يتسابقون على هذا الأمر، موضحا أنه شاهد فيديو لسيدة تتشاجر مع أخرى والخلاف كان بسبب «مين اللي يولع في البلد»، لكن مصر بفضل الله آمنة ومستقرة، وسيتم عرض فضائح الإخوان، «اللي عاملين دعوات لهدم البلد جميعهم هاربون في الخارج، منهم اللي قاعد في إسبانيا، وأمريكا، وبريطانيا، ودول خارجية، اللي بيدعي لـ الأعمال الإرهابية قاعد بره وبيقبض بالدولار».

السيسي يدعم شعبه ووجه الحكومة بتقديم دعم للمواطنين

وأضاف «موسى»، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، الذي يُعرض على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعم المواطنين، ووجه الحكومة بتقديم الدعم للمواطنين، موضحًا أن الحكومة أقرت استمرار أسعار الكهرباء دون زيادة حتى 30 يونيو المقبل، و17 مليون مشترك يستفيدون من القرار حتى نهاية العام المالي الحالي، من إجمالي عدد المشتركين بالكهرباء وهو 37 مليون مواطن، ونحو نصف مليون مشترك فقط لا يحصلون على الدعم من الكهرباء.

هناك 17 مليون مواطن يدفعون نصف قيمة الكهرباء المستحقة

وتابع الإعلامي أحمد موسى: «هناك 17 مليون مواطن يدفعون نصف قيمة فاتورة الكهرباء، بإجمالي 20 مليار جنيه تكلفة تأجيل الزيادة، القرار يعني عدم زيادة أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو المقبل.. لو جاتلك الفاتورة بزيادة ابعتها وأنا هعرضها على الهواء، وأكلم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء»، مؤكدًا أن مجلس الوزراء وافق على استمرار الدعم المقدم على البطاقات التموينية ما بين 100 إلى 300 جنيه، حتى 30 يونيو المقبل، مضيفا أن 10.5 مليون أسرة تستفيد من القرار بمتوسط 36 مليون مواطن.