أحمد موسى: مصر أكثر دولة في العالم تدعم مواطنيها رغم الأزمات

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قام بإصلاح ما قامت بتخريبه الجماعة الإرهابية، وتلك الجماعة تريد تخريب البلد مرة أخرى، ولن نسمح لهم بذلك، موضحًا أنه لا توجد دولة تقوم بما تقوم به مصر اليوم، من قرارات لدعم المواطنين بهذا الكم من الأموال، موضحًا أن أسعار السلع في العالم تشهد ارتفاعا، ومصر تتخذ إجراءات بدعم المواطنين، وذلك خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، الذي يُعرض على قناة «صدى البلد».

الدولة المصرية قامت في أشهر قليلة بتقديم أكثر من حزمة اجتماعية للمواطنين

وأضاف «موسى»، أن الدولة المصرية قامت في أشهر قليلة بتقديم أكثر من حزمة اجتماعية للمواطنين، وما يحدث في مصر لا يحدث في أي دولة بالعالم، « كل شهرين أو ثلاثة في منحة جديدة من الحكومة للمواطنين»، وهذا العام شهد أكثر من حزمة إجراءات اجتماعية، والعام لم ينته بعد، مؤكدًا أن الجميع يرى حجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة، ولكن هناك أشخاص عديمو البصر، وأصحاب قلوب سوداء، يريدون الخراب لمصر.

الجميع يرى حجم إنجازات الدولة

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أنه حتى الساعة 2 ظهرا كان الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه، «نمنا وصحينا لاقينا قرارات مجلس الوزراء بإقرار حزمة اجتماعية وزيادة الحد الأدنى إلى 3000 جنيه، بواقع 300 جنيه»، مؤكدًا أن نحو 4 ملايين و600 ألف موظف يستفيدون من القرارات الجديدة، بالإضافة إلى 250 ألف مواطن، وأن كل العاملين بالدولة سيستفيدون من العلاوة الاستثنائية، وجرت زيادة المعاشات 300 جنيه، ليستفيد بذلك 10 ملايين و700 ألف أسرة من القرار.