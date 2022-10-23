بالتزامن مع قمة المناخ...الكنيسة الأسقفية تنتج فيلما للتوعية البيئية بلغة الإشارة

أنتج المركز الإعلامي لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فيلمًا عن أضرار تلوث البيئة مُخصص للصم، وضعاف السمع حيث تم نشره على الصفحة الرسمية للكنيسة على «فيس بوك».

من جهته، قال محب نعيم رئيس قطاع الإعلام والثقافة بالكنيسة الأسقفية ومخرج العمل: «يأتي هذا الفيلم في إطار وعى الكنيسة بدورها المجتمعي في مجال البيئة مع استضافة مصر لقمة المناخ ومن ثم حرصنا على إشراك الصم وضعاف السمع في هذا التوجه العالمي حيث يوضح الفيلم أضرار تلوث البيئة وآثارها على المجتمع وكيفية المحافظة عليها بلغة الإشارة».

الكنيسة الأسقفية تواصل مساعيها في تقديم الوعي المجتمعي

وأضاف «نعيم»: تواصل الكنيسة الأسقفية مساعيها في تقديم الوعى المجتمعي من خلال الإعلام بصوره المختلفة وذلك ضمن مبادرة مصر الخضراء التي تستهدف توعية الشباب بالتغيرات المناخية ومخاطرها من خلال الأنشطة والورش العملية بالمحافظات المختلفة.

الأسقفية تطلق مبادرة مصر الخضراء

الجدير بالذكر إن الكنيسة الأسقفية كانت أطلقت مبادرة مصر الخضراء بعدد من المحافظات وهى القاهرة والإسكندرية والمنيا وبورسعيد والتي تضمنت عددًا من الورش والمحاضرات للتوعية بالتغيرات المناخية وأسبابها ودور الشباب في إيجاد حلول إيجابية بإمكانيات بسيطة للحفاظ على البيئة إذ تمت مناقشة مشروعات عدة تستهدف الحفاظ على المجتمع الأخضر مثل زراعة الأشجار وركوب الدراجات وتدوير المخلفات لإنتاج الغاز .