عضو بمبادرة ابدأ: نسعى لتوفير فرص عمل لائقة للشباب

قال محمد عبد السميع، عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، إن المبادرة جاءت ضمن مشروعات حياة كريمة، وتهدف إلى توطين الصناعات المصرية، وتقليل الاستيراد من أجل توفير فرص العمل لمواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية.

توطين الصناعات المحلية الجديدة في مصر

وأضاف «عبدالسميع»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أن المبادرة تهدف كذلك إلى توطين الصناعات المحلية الجديدة في مصر، والمساعدة في تشغيل الشباب وتقليل البطالة وتوفير فرص عمل لائقة وجيدة لهم.

مساعدة المصانع المتعثرة ضمن المبادرة

وأوضح أن طبيعة عمل المبادرة تهدف إلى استدامة التنمية الصناعية في مصر، ومساعدة المصانع المتعثرة، وذلك عبر توصيلها بالبنوك وجهات التمويل الأخرى مثل جهاز المشروعات حال معاناة تلك المصانع من مشكلات تتعلق بالشق التمويلي الخاص بها حتى لا تغلق أبوابها أو تسرح عددا من عمالها.

وأكد أنه مع تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي لمبادرة ابدأ، جرى توفير عدد كبير من الشباب في مختلف المحافظات من أجل تثقيفهم وتدريبهم، وكان من بين مهامهم التوجه إلى المناطق الصناعية ولقاء أكبر عدد ممكن من العمالة، متابعا: «تواصلنا واستمعنا للعديد من رجال الأعمال في مصر».