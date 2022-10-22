مبادرة ابدأ: هدفنا توفير عمالة محترفة يحتاجها سوق العمل في مصر

قالت الدكتورة ياسمين كمال، عضو المبادرة لتطوير الصناعة المصرية ابدأ، إن العنصر البشري أحد أهم عناصر النجاح في أي مبادرة، لذا عملت المبادرة على توفير متطلبات سوق العمل من العمالة المصرية حتى تكون محترفه ومثقفة.

كمال: مبادرة ابدأ تساندها مبادرة حياة كريمة

وأضافت «كمال»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية أنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن مبادرة ابدأ تساندها مبادرة حياة كريمة، ومعهم الكثير من الشركاء كمحافظة أسوان التي بدأت فيها أول تجربة ووزارة الإنتاج الحربي، وسيتم توفير دورات تدريبية للشباب في إطار التمكين الاقتصادي لهم بين كل الجهات المشاركة.

كمال: كلنا حطينا إيدينا في إيدين بعض

واستطردت: «كلنا حطينا إيدينا في إيدين بعض وبدأنا نفكر إزاي ممكن نبني الإنسان وعملنا تدريب بحيث إنه ميكونش تدريب فني فقط، ولكن فيه عنصر ثقافي وترفيهي ورياضي، وبكدة التدريب هيكون كامل متكامل، وعملنا الدورات اللي موجودة بالمشاركة مع وزارة الإنتاج الحربي وفيها 5 تخصصات، الخراطة واللحام والتدريب والتكييف والأجهزة الكهربائية وصيانتها وتخصص للألوميتال».

وأوضحت أن البرنامج التدريبي يتضمن كذلك عددا من الأنشطة كالنشاط الرياضي، وفيه يشارك المتقدمون في مباراة واحدة تجمعهم في لعب كرة القدم والسباحة، مشيرة إلى أن لجنة مكافحة الإرهاب أطلقت ندوة تثقيفية يحضرها جميع الملتحقين بالمبادرة في رابع يوم تدريب.

وتابعت: «الندوة هتفهمهم المفاهيم المغلوطة عن الإدمان، وإجراءات الكشف المبكر عن وجود حد في الأسرة مدمن حتى يتم علاجه في البداية».