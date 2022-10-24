عضو مبادرة «ابدأ»: الأزمات العالمية ولدت فرصا محلية لتوطين الصناعات

قالت مريم محمود، عضو فريق المبادرة الرئاسية «ابدأ»، إن المبادرة انطلقت في أكتوبر 2021 بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لربط حياة كريمة بمبادرة للصناعة وبدأت فرق العمل في دراسة وضع مصر العالمي في الصناعة، لافتة إلى أن أحدث الاحصائيات أثبتت أن مصر حققت 44 مليار دولار صادرات صناعية والواردت 78 مليار دولار، بما يقارب 50% نسبة تغطية الصادرات للواردات، لافتة إلى أن الأزمات العالمية ولدت فرصا محلية لتوطين الصناعات.

الصادرات المصرية

وأوضحت «محمود» خلال استضافتها على شاشة «dmc» مع الإعلامية إنجي القاضي، أن الصادرات المصرية منها مواد خام بنسبة 7% وسلع نصف مصنعة بمقدار 19%، بما يعني أنه لدينا فرصة لزيادة القيمة المضافة للصادرات ورفع قيمة الصادرات بشكل عام، مشيرة إلى أن الواردت تضمنت سلع مصنعة بنسبة 34%، وسلع نصف مصنعة بإجمالي 33% وهي ما يمكن توطينها.

أزمة سلاسل الإمداد جعلت هناك فرصة للشركات

وأشارت مريم محمود إلى أنه بالرغم من وجود صعوبات فهناك أيضا فرص، وأزمة سلاسل الإمداد جعلت هناك فرصة للشركات واختيارات متنوعة ومنها البحث عن تنويع أماكن الإنتاج، حيث بدأت شركات أوروبية بالفعل على تنويع مناطق إنتاجها وعدم الاعتماد بشكل كلي على الصين وشرق أسيا، مع زيادة توطين السلع الوسيطة وإنتاجها داخل المصانع.

وأضافت أنه منذ تكليف الرئيس السيسي للمبادرة تم تكوين فريق عمل لدراسة الوضع الصناعي، وتم رصد 13323 مصنعا على مستوى الجمهورية بمحافظات حياة كريمة، ووجدنا إقبالا من المصانع الكبرى والمتوسطة.