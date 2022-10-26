خريطة انقطاع المياه غدا في سوهاج والمنوفية.. اعرف الأماكن والمواعيد

تجري الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي غدا الخميس، الصيانة لعدة شبكات ومحطات مياه، وغسيل المروقات بالفترة الصباحية، داخل عدة مدن وقرى بمحافظتي سوهاج والمنوفية، وذلك اعتمادًا على الجدول الدوري للشركة، كما تعتذر الشركة لعملائها عن ساعات قطع المياه خلال اليوم.

مضيفة أنه ، سيجري توفير سيارات مجانية بالأماكن المتأثرة بانقطاع المياه، فضلًا عن تلقي الشكاوى والاستفسارات على الخط الساخن 125.

أماكن انقطاع المياه بسوهاج

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، قطع المياه غدًا عن مدينة المراغة والقرى التابعة لها، وذلك لعمل الصيانة الدورية لخط مياه المراغة، وتتأثر بذلك «قرى الشورانية والشيخ يوسف والشيخ شبل والحريدية والجزيرة»، وذلك بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 3 مساءً.

قطع المياه غدًا بالمنوفية

ووفقًا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، قطاع المعامل والجودة يجري غدًا الخميس، قطع المياه بمركز الباجور والمدن التابعة له، منها «قرية الشرابين وقرية فيليا الصغرى»، وذلك بداية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 3 مساءً، وذلك للصيانة الدورية بمحطات المياه وغسيل المروقات بخطوط المياه الرئيسية بمدينة الباجور والقرى التابعة لها.

نصائح شركة مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين

وتنصح شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المواطنين أصحاب المخابز والأماكن الخدمية، بقضاء الخدمات قبل فترة انقطاع المياه غدًا، أو توفير مصدر بديل لحين عودة المياه.