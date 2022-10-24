انقطاع المياه عن عدة مناطق بالمنيا غدا.. اعرف المواعيد والأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، قطع المياه عن مركز ومدينة العدوة شمال المنيا، بسبب إجراء أعمال الصيانة بمحطة مياه بني عامر المرشحة.

انقطاع المياه بالمنيا غدا

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الانقطاع المياه غدا الثلاثاء، يبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثامنة من مساء نفس اليوم، بمناطق مجلس قروي «الشيخ مسعود وبني عامر».

كما كشفت الشركة عن انقطاع المياه بقرية أبجاج الحطب التابعة إداريا لمركز ومدينة مطاي، شمال محافظة المنيا، بسبب نقل «العداية» الخاصة بمصرف دير السنقورية، قبل عرق أبو الجود المغذية لقرى أبجاج الحطب، نظرًا لإحلال وتجديد كوبري مصرف دير السنقورية، موضحة أن الانقطاع سيبدأ يوم الأربعاء 26 أكتوبر وحتى يوم الخميس 27 أكتوبر، لمدة يومين متواصلين.

أرقام تلقي شكاوى المواطنين

وأهابت الشركة بالمواطنين لتوفير الاحتياجات الخاصة بهم خلال هذه الفترة، مشيرة إلى وجود خط ساخن لتلقي الشكاوى والاستفسارات، من خلال الأرقام التالية 125، 01050509013، 01271196196، 01271269587.