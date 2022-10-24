انقطاع المياه عن 6 قرى بسبب أعمال الصيانة الطارئة لـ«محبس» بالفيوم

تسببت أعمال الصيانة الضرورية والطارئة لمحبس مياه الشرب قطر 300 مم، بقرية الجعافرة بنطاق مركز إطسا بمحافظة الفيوم، في قفل خط مياه الشرب قطر 700 زهر، ما تسبب في قطع المياه عن عدة قرى وتوابعها بمركز إطسا، فيما تكثف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، من جهودها لإنهاء أعمال الصيانة.

ومن المقرر أن يتم إعادة ضخ المياه إلى كافة المناطق المتأثرة بالانقطاع، تباعاً فور الانتهاء من كافة أعمال الصيانة.

انقطاع المياه في 6 قرى وتوابعها

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، أنّ هناك 6 قرى وتوابعها بنطاق مركز إطسا ستتأثر بالانقطاع، وهي مدينة إطسا بالكامل، وقرية الجعافرة وتوابعها، وقرية منيا الحيط وتوابعها، وقرية شدموه، وقرية جردو، وقرية أهريت وتوابعها، وقرية أبو النور.

تكثيف الأعمال لإنهاء الصيانة

وقال المهندس محمد عبد الجليل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في بيان الشركة، إنّ عمال الشركة يكثفون عملهم ويعملون على قدمٍ وساق لإنهاء كافة أعمال الصيانة الضرورية والطارئة لمحبس مياه شرب الجعافرة الذي يبلغ قطره 300 مم، ليتسنى لهم إعادة فتح خط مياه الشرب قطر 700 زهر، تمهيداً لإعادة ضخ المياه مرة أخرى إلى القرى المتأثرة بالانقطاع.

الخط الساخن لشركة مياه الفيوم

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم في بيانها، إلى أنّها ستوفر مياه الشرب النظيفة لأماكن انقطاع المياه، في حال طلبهم المياه من خلال الخط الساخن أو الأرقام الخاصة بالشركة على الأرقام التالية:

1-الخط الساخن: 125.

2- واتس آب: 01275358538.

3- الاتصال على أرقام: 01208288854، و01208288834.

4- أو من خلال الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».