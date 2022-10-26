خريطة انقطاع المياه اليوم في 4 محافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الأربعاء، انقطاع المياه في 4 محافظات؛ لعمل الصيانة الدورية المستمرة منذ بداية الأسبوع داخل كل محافظة مع التبادل بالقرى والمدن المستهدفة بالصيانة، وذلك خلال الفترة المسائية.

وأشار الشركة، في بيان، إلى توفير المياه بالمناطق المتأثرة بقطع الخدمة اليوم من خلال سيارات لتوزيع مياه مجانية، كما دعت الشركة أصحاب المخابز؛ لبدء عملهم خارج مواقيت فصل المياه، لافتة إلى أنه يمكن التواصل على الخط الساخن رقم 125 من أي تليفون أرضي أو محمول في حال الشكوى.

أماكن قطع المياه في سوهاج اليوم

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، أماكن قطع المياه اليوم الأربعاء، داخل مدينة طما والقرى التابعة، حيث تنقطع المياه بقرى المدمر والعزبة المستجدة و مدينة طما من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 مساءً، وذلك للصيانة الدورية لمحطة مياه طما.

قطع المياه في أسوان

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان، قطع المياه اليوم الأربعاء لرابع يوم عن مدينة أسوان والقرى التابعة، وكذلك عن منطقة الشيخ هارون والحجعلاب وجزيرة المساعدة؛ وذلك لعمل صيانة دورية وذلك بداية من الساعة 9 صباحا و حتى الساعة 3 عصرا.

مواعيد وأماكن قطع المياه بالدقهلية

فيما أشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، انقطاع المياه اليوم الأربعاء، عن مركز شربين والقرى التابعة له، بداية من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا.

قطع المياه بالمنوفية

ووفقا لبيان صادر عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، فإنه يجرى اليوم الأربعاء، انقطاع المياه، بمركزي الباجور والسادات، بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا.