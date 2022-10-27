أهالي أسيوط عن قرارات الحماية الاجتماعية: الرئيس حاسس بكل المصريين

عبر عدد من أهالي محافظة أسيوط، عن فرحتهم وارتياحهم الشديد تجاه قرارات الحماية الاجتماعية، التي اتخذتها الحكومة موخرا، ويأتي في مقدمتها زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور، وعدم زيادة أسعار الكهرباء حتي منتصف العام المقبل.

ووجه الأهالي الشكر للرئيس السيسي على إحساسه بالشعب، وكذلك الوفاء بالوعود الذي تحدث عنها في المؤتمر الاقتصادي الأخير، وبدأت الحكومة في تنفيذها خلال أسرع وقت.

علي رمسي: قرارات الحكومة فاجأت للشعب

وقال علي رسمي، مدير مدرسة بمحافظة أسيوط، إن قرارات الحماية الاجتماعية التي فاجأتنا بها الحكومة كانت عظيمة جدا، ويصاحبها مجموعة من القرارات الاقتصادية الهامة، مؤكدا في حديثه مع «الوطن»: «ده تنفيذ لوعود الرئيس خلال المؤتمر الاقتصادي، رغم الأزمات التي يشهدها العالم كله، ومعظم الدول تمر بمشاكل اقتصادية أو سياسية، واحنا الحمد لله في أمن واستقرار».

وأوضح «رسمي»: «كان من ضمن تلك القرارات للشعب كله، عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو المقبل، وده مهم جدا، بالإضافة إلى زيادة المعاشات 300 جنيه لكل العاملين بالدولة، وهذا ما لمسه الرئيس السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي»، مؤكدا أن «الرئيس حاسس بالأزمة التي يعاني منها المواطنين».

سيد سالم: احنا مع الرئيس في كل الظروف

وأشار سيد سالم، موظف بالتربية والتعليم، إلى أن حزمة القرارات الاجتماعية التي اتخذها الرئيس، كان الشعب ينتظرها منذ فترة طويلة، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يشهدها العالم، مؤمكدا أنها تسببت في فرحة الشعب، وأن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه له مردود كبير لدي العاملين، وكذلك زيادة المعاشات.

وأوضح «سالم»: «هذا يدل على إحساس الرئيس بالمواطنين، ومن تلك القرارات أيضا مد فترة الدعم للتموين، وتوجيه الحكومة بعدم زيادة الأسعار والتخفيف على المواطنين له مردود كبير، واحنا مع الرئيس في كل الظروف التي تواجهها الدولة».

جمال سيد: المؤتمر الاقتصادي سيعود بالخير على المصريين

وأكد جمال سيد، موظف آخر، أن المؤتمر الاقتصادي له مردود كبير لدى الشعب، وسوف يعود بكل الخير على مصر والمصريين؛ لأنها أزمة وسوف تمر، لافتا إلى أن قرارات الحكومة أمس نتاج المؤتمر، الذي وجه الرئيس خلاله الحكومة بالتخفيف على المواطنين.

وتابع: «نشكر الرئيس على المبادرات التي يطلقها لخدمة المواطن، وفي مقدمتها (حياة كريمة)، والرئيس قالها بأعلى صوته أنه واحد مننا وحاسس بينا، وإن شاء الله الأزمة العالمية دي هتعدي وستظل مصر دولة قوية».