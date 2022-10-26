كرنفال أطفال للتوعية البيئية ضمن قافلة «التحالف الوطني» بالقليوبية: توزيع شنط وهدايا

شارك 400 طفل وطفلة من أبناء مركز شبين القناطر في فعاليات القافلة الشاملة لأعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي بمشاركة منظمات المجتمع المدني في قرية كفرشبين مركز شبين القناطر ضمن قرى مبادرة «حياة كريمة» إذ جرى تنظيم كرنفال توعية للأطفال للحفاظ على البيئة وتوزيع شنط مدارس عليهم، وهدايا عينية وتوزيع كراتين غذائية على أسرهم.

24 جمعية ومؤسسة شاركت في قافلة حياة كريمة

أوضحت هبة محمد قطب، مدير إدارة الاتصال والشراكات بمؤسسة صناع الحياة أن هناك 24 جمعية ومؤسسة ساهمت في الأنشطة تحت شعار «ستر وعافية» ضمن أنشطة التحالف الوطني في قرى «حياة كريمة».

900 كرتونة مواد غذائية ولحوم ومعرض ملابس في قافلة التحالف الوطني

أضافت «قطب» في تصريح لـ«الوطن»، أن كرنفال الأطفال شارك فيه 400 طفل وطفلة بهدف التوعية بالحفاظ على البيئة من خلال توزيع 900 كرتونة مواد غذائية و800 كيلو لحوم.

أوضحت «قطب» أن قافلة التحالف الوطني نظمت معرض ملابس لخدمة 300 أسرة وتوفير الملابس لهم بأسعار رمزية بالتعاون مع جمعية رسالة وصناع الحياة، وتوزيع 250 وجبة ساخنة على الأسرة الأكثر استحقاقا بقرية كفرشبين القناطر داخل مركز الشباب الجديد ضمن مشروعات «حياة كريمة» بجانب قافلة طبية وتوعوية استفاد من خدماتها 3 آلاف مواطن برعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

أضافت أنه جرى تنفيذ حملة توعية بسرطان الثدي حول الاكتشاف المبكر للمرض وطرق علاجه وحملة توعية لذوي الإعاقة بالمشاركة مع مؤسسة عدالة ومسانده.

وقالت «قطب» إن «حياة كريمة» يعد مشروع القرن للقرى المصرية موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي غير شكل الريف المصري.