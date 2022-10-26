3 آلاف مواطن يستفيدون من خدمات قافلة «التحالف الوطني» الطبية في القليوبية

وجه أهالي قرى حياة كريمة في القليوبية الشكر والتقدير إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي نظم قافلة شاملة بقرية كفرشبين بمركز شبين القناطر، تحت شعار «ستر وعافية»، استفاد من القافلة 3 آلاف مواطن في كل التخصصات بجانب توزيع كراتين السلع الغذائية والوجبات الغذائية وتنظيم كرنفال للأطفال وطلاب المدارس وقافلة توعية للمواطنين بتنظيم الأسرة وتوزيع المساعدات الاجتماعية والإنسانية بهدف تقديم الرعاية الاجتماعية المتكاملة للفئات الأكثر استحقاقا مساهمة من المجتمع المدني مع جهود الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة».

قافلة التحالف الوطني في القليوبية بمشاركة 24 جمعية ومؤسسة خيرية

شارك في القافلة 24 جمعية ومؤسسة خيرية وضمت القافلة الطبية ضمن الفاعليات عيادات الباطنة والقلب وقلب الأطفال والجلدية والعظام وأمراض النساء والتوليد والعيون وقدمت خدماتها لأكثر من 3 آلاف مواطن بكل الخدمات الطبية والعلاج اللازم وسط فرحة المواطنين وتعبيرهم عن سعادتهم بهذه القافلة مؤكدين أن مشروع «حياة كريمة»، بمثابة طوق النجاة لهم ولأولادهم وحول حياتهم إلى حياة راقية آدمية وخلصهم من مشاكل عاشوا فيها سنوات.

توزيع مواد غذائية وشنط مدارس ضمن قافلة التحالف الوطني

شارك في القافلة أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي بمشاركة منظمات المجتمع المدني ممثلة في «جمعيات ومؤسسات الأورمان وجمعية الدكتور مصطفى محمود وجمعية أبو العينين، ومصر الخير وصناع الحياة وراعى مصر ومؤسسة بهية وعدالة ومساندة و العربي ومستشفى الناس».

وضمت الفعاليات قافلة طبية وتوعوية وغذائية بقرية كفر شبين وقرى محافظة القليوبية وصرف الأدوية اللازمة وتوزيع شنط المدارس والكراتين للمواد الغذائية وصرف وجبات جاهزة على الأسر برعاية اللواء عبد الحميد الهاجان محافظ القليوبية وحضور المحاسب خالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر ونجلاء الفرماوي منسق الجمعيات الأهلية والمبادرات بمحافظة القليوبية.