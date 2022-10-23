«التحالف الوطني» بأسيوط: إنجازات الرئيس السيسي أفادت كل فئات المجتمع

قال محمد سعد راضي، مدير جمعية الأورمان بأسيوط «التحالف الوطني»، إننا بصدد مؤتمر تمكين اقتصادي، بالتزامن مع المؤتمر الاقتصادي الذي تعقد جلساته في الفترة الحالية.

وأوضح مدير جمعية الأورمان بأسيوط، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يقوم بتوعية الأسر بالتمكين الاقتصادي والانتقال من الشرائح المحتاجة إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج وهذا يجرى بدعم الأسر بمشروعات تنموية متنوعة لخدمة أهالينا بمحافظة أسيوط.

وأضاف «سعد»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نفذ العديد من المشروعات الكبرى التي أفادت كل فئات المجتمع سواء في التمكين الاقتصادي أو الاجتماعي ويكفيه مشروع حياة كريمة.

التمكين الاقتصادي

وأشار «سعد» إلى أنه بالنسبة للتمكين الاقصادي للتحالف الوطني، تمكن من إنشاء مشروعات تنموية كبرى وصلت بمحافظة أسيوط إلى 5 آلاف مشروع عن طريق التحالف لتمكين الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية وذلك بهدف دعم المشروعات الصغيرة مثل مشروعات الخياطة والنجارة والحدادة وتشجيع المشروعات الحرفية.

إنجازات على أرض الواقع

من جانبه، أشاد علي عيسى مدير قوافل شمال أسيوط لمؤسسة راعي مصر، بما تحقق على أرض أسيوط من إنجازات خاصة مشروعات تطوير الريف المصري قائلا: المؤتمر الاقتصادي المصري يوضح أهمية التكاتف للمرور من هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم وكان لحكمة الرئيس عبدالفتاح السيسي المرور من تلك الأزمات ولم نشعر بها حيث أكد الرئيس على دعمه للأسر الأولى بالرعاية وخاصة مظلة التأمين الصحي وتكافل وكرامة بالإضافة لإطلاق عدد من المبادرات لحماية المواطنين من فيروس سي.