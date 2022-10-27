اليوم.. وزير الري يتفقد قناطر ديروط الجديدة ومشروع تبطين الترع بأسيوط

يزور الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، اليوم الخميس، محافظة أسيوط، لتفقد مشروع قناطر ديروط الجديدة، وبعض المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظة.

برنامج زيارة وزير الري

وبحسب بيان لمحافظة أسيوط عبر مكتبها الإعلامي، فإن زيارة الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية للمحافظة، تبدأ من مركز ديروط وتشمل تفقد أعمال مشروع قناطر ديروط الجديدة وتفقد بعض مشروعات تأهيل الترع، على أن تنتهي الزيارة من المركز نفسه.

قناطر ديروط الجديدة تتكلف مليار جنيه

يعد مشروع قناطر ديروط الجديدة واحدًا من المشروعات الكبرى التي تنفذها وزارة الري والموارد المائية بمحافظة أسيوط بتكلفة تصل لمليار جنيه بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية «الجايكا»، وتصل مدة تنفيذ المشروع إلى 4 أعوام حتى عام 2025، ويعمل المشروع على تحسين الري في 5 محافظات وتستفيد منه محافظات أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة، ويوفر المشروع 500 فرصة عمل خلال فترة التنفيذ، وتوفر القناطر الجديدة منظومة حديثة ومتطورة للتحكم في تصريفات أفمام الترع، وهي بديل للقناطر القديمة التي تهالكت مع مرور الزمن.