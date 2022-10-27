ضبط مدرس يعمل كاتب عمومي بدون ترخيص في سوهاج وبحوزته عدة أوراق رسمية

ضبطت مديرية أمن سوهاج، أحد الأشخاص أمام سجل مدني مركز جرجا بالمحافظة، أثناء ممارسة نشاط كاتب عمومي بدون ترخيص، وتبين أنه يعمل مدرس.

الإخطار الأمني

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، يفيد تلقي مأمور مركز شرطة جرجا بالمحافظة، بلاغا من القسم بمحضر من إدارة الأحوال المدنية بسوهاج، يتضمن ضبط المدعو «حمد. ص. ع. ح»، 36 عاما، مدرس، يقيم في بندر جرجا بمحافظة سوهاج، أثناء تواجده أمام سجل مدني جرجا، وبحوزته عدد 2 استمارة رقم قومي، و12 صورة قيد ميلاد مميكنة، وصورة قيد طلاق، و5 صور قيد وفاة، و7 صور قيد زواج مميكن.

إعتراف المتهم وتحرير محضر

وبمواجهته بالمضبوطات، أفاد المتهم بمزاولته مهنة كاتب عمومي «بدون ترخيص»، وإجراء أعمال الوساطة والسمسرة.

وأيد المتهم مضمون ما تقدم، وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، مع تحريز المضبوطات.

من جهته، أوضح محمد جلال، المحامي، في تصريحات لـ"«الوطن»، أن عقوبة مزاولة مهنة بدون ترخيص تصل إلى حبس 6 أشهر أو غرامة أو كلتا العقوبتين.