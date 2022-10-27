القبض على سائق التريلا المتسبب في تهشم 3 سيارات أعلى كوبري ثروت بالدقي

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على سائق سيارة بمقطورة تحمل أجسام الكباري، تسببت في تهشيم 3 سيارت أعلى كوبري ثروت بالدقي، ما أدى إلى شلل مروري تام بمنطقة الكوبري وجامعة القاهرة، والمتجه إلى ميدان الجيزة، لتقديمه للمساءلة القانونية.

وتحرر محضرا بالواقعة أمام اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيقات.

بلاغ بالحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما ورد للعميد علي عبدالرحمن، رئيس قطاع غرب، أنه ورد بلاغا بالحادث، وعلى الفور انتقل إلى موقعه، وبالفحص تبين أن سيارة تريلا قيادة «محمود. ا. م. ع»، 70 سنة، مقيم بالإسكندرية، والسيارة تابعة لإحدى الشركات.

كما تبين أنه في أثناء سير السيارة المشار إليها، اتجاه مطلع كوبري ثروت، القادم من الدقي، اختل توازن الكمر من أعلى السيارة، ما نتج عن ذلك سقوطه أعلى ثلاث سيارات متوقفة على جانب الطريق دون أي إصابات، ما تسبب في غلق جزئي للطريق، وإحداث تلفيات بالسيارات الثلاث.

ودفع رجال المرور بالأوناش لسحب الكثافات، وتسيير حركة السير، وإيجاد تحويلات مرورية.

نصائح للسائقين أثناء القيادة

ووجه اللواء أحمد الشاهد، الخبير المروري، بعض النصائح للسائقين خلال حديثه لـ«الوطن»، قائلًا إنه يجب عدم الإسراع أثناء القيادة فهي تفقد السائق تركيزه، وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان.

وشدد «الشاهد» على ضرورة عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، والانتباه إلى حركة المرور، بما في ذلك المشاة والسائقين، مؤكدا ضرورة اتباع إرشادات الأمان والطرق والإشارات الضوئيّة، والتأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.