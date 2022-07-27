بعد ترقيته لرتبة لواء.. «نور الدين» مساعدا لمدير أمن الجيزة

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرار بترقية العميد محمود سامي نور الدين، مأمور قسم الشيخ زايد أول، إلى رتبة اللواء بدرجة مساعد مدير أمن الجيزة بالحركة العامة، نظرا لكفاءته في العمل الأمني، وخلال جولات كرس فيها جهوده في مكافحة الجريمة، وضبط الأمن والاستقرار، عندما عمل بأسيوط عقب أحداث 25 يناير 2011.

نور الدين تنقل في العديد من أقسام الشرطة منذ بداية عمله

اللواء محمود سامي نور الدين، شغل العديد من المناصب خلال عمله بوزارة الداخلية، استطاع فيها كشف الحقائق والجرائم التي شغلت الرأي العام، والسيطرة علي جرائم الثأر خلال عمله بالصعيد.

حركة داخلية خلال أيام

خلال الأيام المقبلة ستجري مديريات الأمن المختلفة والقطاعات والادارات الشرطية حركة تنقلات داخلية بين صفوف، وذلك بعد اعلان الحركة العامة، حيث تحرص الشرطة على إعداد جيل جديد من القيادات الشابة وضخ دماء جديدة في جهاز الشرطة.

توجهات الدولة لتصعيد العناصر الشابة

وفي الساعات القليلة الماضية، خرجت حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2022 إلي النور، وجائت مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كل مجالات العمل الأمني من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

واستهدفت الحركة تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد تحقيقاً للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي.