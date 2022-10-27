بعد ساعات من طرح «يامي».. سميرة سعيد «تريند» في الوطن العربي

تصدر اسم الفنانة سميرة سعيد، قوائم الأكثر تداولا عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، بعد أن أطلقت أغنيتها الجديدة «يامي»، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

«يامي» من كلمات أيمن بهجت قمر

أغنية «يامي» هي الثامنة في ألبومها الجديد «إنسان آلي»، الذي قررت أن تطرح أغنياته على فترات متقاربة، وهي من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقي هاني يعقوب.

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وتقول كلمات الأغنية: «ياما قالولي لمي.. يا رافع لي ضغط دميفيه زيك مرمي.. بس أعمل إيه ياما قالولي لميو أنا أغمض وأغمي.. اللي ما شالش مش باكية عليه، يامي أنا شفت كثير .. يامي تصبح على خير.. يامي كدة مش معقولة.. كان فخ كبير".

يذكر أن سميرة سعيد طرحت من قبل أغنية «كرباج»، كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي طارق مدكور.

وأغنية «الوقت الحلو» من كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد حمزة، وتوزيع هاني يعقوب، و«بحب معاك» من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع موسيقى أحمد حسام.

وأيضا أغنية «متاهة» من كلمات شادي نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقي هاني ربيع، و«الساعة اتنين بالليل» كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي.