سميرة سعيد تطرح أغنيتها الجديدة «يامي»

طرحت الديفا سميرة سعيد، أغنية جديدة تحمل اسم «يامي»، قبل قليل، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وكذلك جميع التطبيقات الموسيقية ومحطات الراديو.

أغنية يامي، لـ سميرة سعيد، هي الثامنة من بين أغنيات ألبومها الجديد «إنسان آلي»، الذي قررت طرح أغنياته على فترات متقاربة وبطريقة الـ«سنجل».

صناع أغنية يامي لـ سميرة سعيد

أغنية «يامي» كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقي هاني يعقوب.

أغنية «يامي» من إنتاج سميرة سعيد SS production وتوزيع شركة Digital Sound، ورؤية فنية نضال هاني، وتقول كلماتها: «ياما قالولي لمي.. يا رافع لي ضغط دمي.. فيه زيك مرمي.. بس أعمل إيه.. ياما قالولي لمي.. وأنا أغمض وأغمي.. اللي ما شالش همي.. مش باكية عليه.. يامي ده أنا شفت كثير.. يامي تصبح على خير.. يامي كدة مش معقولة.. كان فخ كبير».

تفاصيل الأغاني الأولى من ألبوم سميرة سعيد

يذكر أن سميرة سعيد طرحت من قبل أغنية «كرباج»، كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي طارق مدكور، أما أغنية «الوقت الحلو» من كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد حمزة، وتوزيع هاني يعقوب، وأغنية «بحب معاك» من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع موسيقي أحمد حسام، وأيضًا أغنية «متاهة» من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقي هاني ربيع، وأغنية «الساعة اتنين بالليل» كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، و«Mon Chéri»، كلمات محمد القاياتي، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، و«ما استريحتش» كلمات محمد القاياتي وألحان محمد حمزة وتوزيع محمد مصطفى.