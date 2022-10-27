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مايا مرسي: السوشيال ميديا تسببت في جريمة أبشع من القتل وهي تبريره

كتب:

أحمد حامد دياب
04:15 ص | الخميس 27 أكتوبر 2022
الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة

الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة

هاجمت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، المدافعين عن قاتل أحد الفتيات، مشيرة إلى أن السوشيال ميديا تسببت في جريمة أخطر من جريمة القتل نفسها، ألا وهي تبريره.

وانتقدت مايا مرسي خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع عبر فضائية «CBC»، دفاع البعض عن قاتل نيرة أشرف، لافتة إلى أنه بعد مقتلها خرجت بعض صفحات السوشيال ميديا لتبرر للقاتل جريمته.

مايا مرسي: خليت القاتل بطل

وأكدت رئيس المجلس القومي للمرأة: «الصفحات والناس اللي بتبرر للجاني حقه في القتل، ده هي الجريمة الأخطر.. المجرم أخد عقوبته لكن المساحة المستباحة في السوشيال ميديا بتبرير جريمته هتشجع غيره كتير يقدموا على نفس الجريمة، لأنك خليت القاتل بطل، وبالتالي ممكن شباب كتير تقلده.. وشوفنا ده».

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنها تنصح الفتيات دائمًا بالإبلاغ عما يتعرضوا له من مضايقات وخلافه، منوهة إلى وجود مكتب شكاوى في جميع محافظات الجمهورية، يستقبل الشكاوى، لافتة إلى أنها تقول للفتيات اللاتي يتعرضن لمضايقات أن المجلس القومي للمرأة لديه محامين، وأن الدولة ستقف بجوارها في محنتها.

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