مايا مرسي تشيد بمسلسل «فاتن أمل حربي»: مش عاوزين شبابنا يطلع خايف من الزواج

أشادت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بمسلسل «فاتن أمل حربي»، الذي قدمته الفنانة نيللي كريم، خلال الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، تأليف الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، لافتة إلى أن المسلسل طرح القضية بشكل إنساني للغاية أمام المجتمع.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع عبر فضائية «CBC»، أن بعض مشاهد مسلسل «فاتن أمل حربي» جرى تصوريها في مكتبها: «حبيت المسلسل جدا وصوروا بعض المشاهد عندنا في المجلس، وتحديدا في مكتبي، كنت سعيدة جدا بطرح القضية في عمل درامي مكتوب بهذه الحنكة.. والتمثيل كان أكثر من رائع».

المسلسل أوصل القضية بطريقة إنسانية للمجتمع

وأكدت رئيس المجلس القومي للمرأة، أن مسلسل «فاتن أمل حربي» أوصل القضية بطريقة إنسانية للمجتمع كله، مضيفة: «احنا من أول أريد حلا وحتى الآن بنتناقش في نفس الحاجة.. كل ما ننسى الإنسانية بتاعت قضايا وقوانين وإجراءات الأحوال الشخصية كل ما نبقى بنفقد إنسانيتنا في التعامل داخل الأسرة.. ومش عاوزين شبابنا يطلع خايف من الزواج ومن بناء شراكة أسرية».

وأكدت الدكتورة مايا مرسى، أنهم لا يطالبون باستقواء المرأة على الرجل، موضحة: «في ناس قد يتسرب لها إحساس إن في رغبة لاستقواء الستات على الرجالة.. لا طبعا».

وتساءلت رئيس المجلس القومي للمرأة: «طب اللي شوفناه في فاتن أمل حربي ده استقواء؟»، مشيرة إلى أنها «مطالبتش بحاجة غير حق بناتها.. فين الحق في استخدام القانون لإذلالها!!، إن الأب يذل زوجته ويسيب أولاده بدون نفقة ده غياب تام للإنسانية».