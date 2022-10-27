مجلس الوزراء: تثبيت أسعار المحروقات والغاز رغم ارتفاعها عالميًا

أكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه تقرر تثبيت أسعار المحروقات رغم ارتفاع أسعارها عالميًا، مشيرًا إلى أنه لولا اكتشافات الغاز الأخيرة لكنا استوردنا الغاز بسعر 30 دولار لكل مليون وحدة، في الوقت الذي يباع فيه الغاز لوزارة الكهرباء مدعم بسعر 3 دولارات لكل مليون وحدة.

كان من المفترض زيادة الكهرباء في يوليو الماضي

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «CBC»، أن أسعار الكهرباء جرى تثبيتها لـ30 يونيو 2023، لافتا إلى أنه كان من المفترض زيادة أسعار الكهرباء في 1 يوليو الماضي، وتأجلت لـ1 يناير 2023، وتأجلت مرة أخرى لنهاية العام المالي الجاري.

وأشار السفير نادر سعد إلى أن زيادة الـ300 جنيه للمعاشات والرواتب هي مبلغ دائم سيطبق على الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال من نوفمبر المقبل، وسيصبح جزءا من الراتب للأبد، منوها إلى أن المجلس القومي للأجور سيتواصل مع القطاع الخاص لمحاولة تقديم مزايا للعاملين، نظرا لتعرضهم للأعباء ذاتها.