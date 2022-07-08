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«سكك حديد مصر» تحذر المواطنين من تطبيقات حجز التذاكر المزيفة

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توفيق شعبان
12:12 م | الجمعة 08 يوليو 2022
سكك حديد مصر

سكك حديد مصر

نظرا لوجود بعض التطبيقات الوهمية وغير الرسمية التي تزعم بإمكانية حجز تذاكر القطارات من خلالها والتي تقوم الهيئة القومية لسكك حديد مصر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.

وتؤكد الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر أن التطبيق الرسمي الوحيد لحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية هو تطبيق باسم ENR على أجهزة أيفون، وباسم قطارات مصر حجز واستعلام علي أجهزة Android وأنه لايمكن لأي تطبيق آخر القيام بحجز التذاكر.

وتناشد هيئة السكك الحديدية السادة المواطنين باستخدام التطبيق الرسمي الوحيد المعلن والإبلاغ الفوري لكافة الجهات المختصة عن أي تطبيقات مزيفة.

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بقلم توفيق شعبان