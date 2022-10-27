إصابة شابين في تصادم سيارتين ملاكي وتاكسي على الطريق الزراعي ببني سويف

أصيب شابان في تصادم سيارتين ملاكي وتاكسي على طريق القاهرة- أسوان الزراعي، قرب مدخل قرية باروط في بني سويف، اليوم الخميس، ونقلا إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتصادم سيارتين ملاكي وتاكسي على الطريق الزراعي، ما أسفر عن إصابة شابين.

ودفعت هيئة الإسعاف في بني سويف بسيارتي إسعاف إلي موقع الحادث، لنقل المصابين إلى مستشفي بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات.

وتبين من الفحص، إصابة مصطفى محمد.أ.م، 29 عامًا، يقيم في مركز مطاي بالمنيا، ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه في كسر بالساق اليمنى، وبدران.ع.أ، 25 عامًا، سائق، يقيم في قرية أهوة بمحافظة بني سويف، ومصاب بسحجات وكدمات في الرأس.