أسعار الأسماك في سوق الأنصاري بالسويس.. البلطي بـ25 جنيها والبوري بـ90

شهدت أسعار الأسماك فى سوق الأنصاري بمحافظة السويس، تحركا ملحوظا بالنسبة لبعض الأنواع، بسبب التقلبات الجوية، في حين استقرت أسعار بعض الأصناف على ما كانت عليه منذ أيام.

انخفاض أسعار الأسماك بسوق الأنصاري بالسويس

قال عبد الستار محمد، من تجار سوق الانصاري، إن أسعار الأسماك في السوق تشهد ارتفاعا لبعض الأنواع، فى حين أن هناك أنواعا أخرى مستقرة منذ عدة أيام، بسبب التقلبات الجوية التي شهدتها البلاد، إذ استقرات أسعار الأسماك الشعبية مثل الشخرم، الذي يبدأ من 20 جنيها إلى 40، بالنسبة للجر، أما الفلايك فيصل إلى 60 جنيها، ويتراوح سعر بلطي المزارع بين 25 و30 جنيها، والباغة الشعبي 50 جنيها.

وأوضح عبد الستار، أن أسعار الأسماك بوجه عام متغيرة، طبقا للحجم والنوع، فمن الممكن أن يكون هناك أكثر من سعر في السوق، لنوع واحد من السمك، لكن في الوقت ذاته تكون الأسعار دائما متقاربة، طالما الصنف واحد.

وأكد محمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بالسويس، أنه يتم عمل أسعار استرشادية بشكل أسبوعي لمختلف أسعار السلع، سواء لحوم دواجن أو أسماك أو خضراوت، ويتم الإعلان عن تلك الأسعار في التعاملات، خاصة أنها تكون وفقاً لأسعار السوق الرئيسي بالمحافظة، وهو سوق الانصاري.

متوسط أسعار الأسماك بالسويس

متوسط أسعار الأسماك في سوق الأنصاري بمحافظة السويس:

- القاروص بـ80 جنيها.

- الباغة الشعبى 50 جنيها.

- السهلية 80 جنيها.

- الحفارة الصغيرة 40 جنيها.

- الحفارة الوسط 80 جنيها.

- الشخرم عكر 70 جنيها.

-الشخرم الجر الشعبي 20 جنيها.

- الكسكمرى 80 جنيها.

- الشعور يبدأ من 150 جنيها ويصل إلى 160 جنيها.

- الدنيس بـ160 جنيهًا.

- الحارت السويسي الصغير بـ80 جنيها.

- المكرونة الوسط بـ100 جنيه.

- الصدف بـ100 جنيه.

- الحريت بـ100 جنيه.

- الناجل بـ200 جنيه.

- البلطي يبدأ من 25 إلى 50 جنيها.

- الدوبارة يبدأ من 60 إلى 120 جنيها.

- البورى يبدأ من 90 جنيها.

- اللوط بـ70 جنيهًا.

- المرجان أبو أتب 160 جنيها.

- المرجان الصرع الشعبي الوسط 60 جنيها.

- الجمبري الأزاز (35 حباية) 250 إلى 300 جنيها.

- الجمبري المزارع يبدأ بـ120 جنيها.

- العتيبي 220 جنيها.