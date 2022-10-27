"التموين» تكثف ضخ السلع لتأمين صرف الزيادة على البطاقات للشهر الثالث

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء تكثيف ضخ السلع التموينية لمنافذ البقالين استعدادًا لصرف التموين الشهري عن نوفمبر المقبل، والذي يحل موعد صرفه بداية الشهر، تزامنًا مع صرف زيادة الدعم الاستثائي، الذي أقرت الحكومة استمرار صرفه حتى 30 يونيو 2023، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا للدعم.

صرف السلع التموينية لمنافذ البقالين ومشروع جمعيتي

ووفقا للمعلن من وزارة التموين عن إجراءات صرف السلع، فإن مخازن الجملة التابعة لها والمنتشرة على مستوى الجمهورية بعدد 1500 مخزن على مستوى الجمهورية، تقوم بصرف السلع التموينية لمنافذ البقالين البالغ عددهم 40 ألف منفذ بدال تمويني، فضلا عن تأمين منافذ مشروع جمعيتي والبالغ عددها حاليا 7500 منفذ، بالسلع الغذائية وغير الغذائية لسد احتياجات المواطنين على بطاقات التموين.

وتطرح وزارة التموين لأصحاب البطاقات التموينية عدد 30 سلعة مدعمة ضمن قائمة السلع التموينية التي يتم ضخها شهريا لمنافذ البقالين، فضلا عن ضخ نفس السلع في المجمعات الاستهلاكية التي توفر للمواطنين غير المدرجين على بطاقات التموين السلع بأسعار مخفضة تقل من 20 إلى 25% عن مثيلات نفس الأسعار في السوق المحلي.

قرار الحكومة باستمرار مد صرف الدعم المالي لبطاقات التموينة حتى 30 يونيو

وأقر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي أمس، عن موافقة مجلس الوزراء على استمرار صرف الدعم المالي للأسر المستحقة على بطاقات التموين حتى 30 يونيو المقبل، وذلك بالشرائح التي تبدأ من 100 جنيه شهريًا للبطاقة المدرج عليها أسرة واحدة، و200 جنيه شهريًا للبطاقة المدرج عليها أسرتين أو ثلاثة أسرة، و300 جنيه للبطاقة المدرج عليها أكثر من ثلاثة أسر.