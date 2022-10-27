«التموين» تبدأ صرف الدفعة الأولى من السلع للبقالين ضمن مقررات نوفمبر

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، صرف الاستعاضة الأولى «الدفعة الأولى» من حصة السلع التموينية لمنافذ البقالين التي يجري ضخها من مخازن الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية البالغ عددها 1500 مخزن جملة على مستوى الجمهورية.

صرف السلع للبقالين على 4 دفعات

وتصرف مخازن الجملة، السلع التموينية لمنافذ البقالين على 4 دفعات طوال الشهر، إذ يبدأ صرف الاستعاضة الأولى في يوم 27 من الشهر من أجل تأمين السلع التموينية للشهر الجديد، التي يبدأ صرفها في الأول من كل شهر لأصحاب البطاقات التموينية، والبالغ عددها 23 مليون بطاقة مدرجة على قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني.

ضخ آلاف الأطنان من السلع يوميًا

وتضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية يوميًا، آلاف الأطنان لمخازن الجملة لتأمين المخزون بها لسد احتياجات منافذ البقالين لتوفير الحصص المقررة للمواطنين على البطاقات التموينية، إذ يجري ضخ يوميًا الكميات التالية: «4 آلاف طن من السكر، 3 آلاف طن من الزيت، ألف طن من الأرز، ومثلها من المكرونة».

موعد صرف مقررات التموين عن شهر نوفمبر 2022

وتصرف وزارة التموين من خلال منافذ البقالين، التموين الشهري لأصحاب البطاقات التموينية في اليوم الأول من كل شهر، ويستمر صرف السلع لحاملي البطاقات يوميًا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءً حتى نهاية الشهر.

كما تستكمل وزارة التموين، صرف السلع التموينية بقيمة الدعم الاستثنائي للشهر الثالث على التوالي، الذي أقرته الحكومة لعدد 9 ملايين و100 ألف أسرة من بينها 8 ملايين أسرة من أصحاب البطاقات التموينية، بقيمة 100 جنيه شهريًا للبطاقة المدرج عليها أسرة واحدة، و200 جنيه شهريًا للبطاقة المدرج عليها أسرتين أو ثلاثة أسرة، و300 جنيه للبطاقة المدرج عليها أكثر من ثلاثة أسر، وذلك لمدة 6 أشهر كدعم استثنائي بدأ في سبتمبر 2022 ويستمر حتى فبراير 2023، قبل أن تقرر الحكومة أمس الأربعاء، مد ذلك حتى 30 يونيو المقبل.