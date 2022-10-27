المشرف على التنسيق: اليوم آخر فرصة لتسجيل الرغبات لطلاب الشهادات المعادلة

تختتم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في مكتب التنسيق الرئيسي، اليوم، أعمال تنسيق الشهادات المعادلة العرية والأجنبية، وفقًا للقواعد والضوابط، التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي، والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، مع التشديد على تطبيق الإجراءات والضوابط والحدود الدنيا التي أقرها المجلس في هذا الشأن.

وأوضح السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق، أنّ التسجيل متاح للطلاب المتخلفين والذين تأخرت ورود نتائجهم من الخارج، لافتا إلى أنّه عقب الانتهاء سيتم توزيع الطلاب على الكليات المختلفة.

تنسيق الشهادات المعادلة 2022

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أنّ موقع التنسيق سيغلق باب التسجيل في الساعة الخامسة مساء اليوم، موضحًا أنّه لن يتم مد موعد التسجيل مرة أخرى، وأنه سيتم الالتزام بالضوابط والمواعيد والقرارات التي حددها الأعلى للجامعات في هذا الشأن، منوها بأنّ الوزارة نجحت في تنسيق كل الشهادات وتوزيعهم على الكليات لما يقرب من 830 ألف طالب وطالبة.

تنسيق الجامعات

وتابع رئيس قطاع التعليم بوزراة التعليم العالي، بأن مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس مستمر في تقديم خدماته، واستشاراته للطلاب طوال أيام العام، وفقًا للحدود المعمول بها في هذا الشأن.