رابط نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2022 في مصر.. الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة التعليم العالي والببحث العلمي، رابط نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2022، والتي من المقرر إعلانها الأسبوع المقبل، إذ يواصل مكتب التنسيق القبول بالجامعات إجراءات الفحص والمراجعة للملفات المقدمة من طلاب الشهادة المعادلة الراغبين في الالتحاق بالجامعات الحكومية للعام الدراسي 2022/2023.

وأوضحت الوزارة، أنّ النتائج فور ظهورها ستعلن من خلال رابط نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2022، لافتة إلى أنّ أعمال الفحص والمراجعة يمكن أن ينتج عنها رفض أوراق الطالب أو أن يتم الاتصال به لاستكمال بعض الأوراق، أو استيفاء بعض التصديقات أو المواد أو أي شروط أو متطلبات أخرى تتعلق بقبول الشهادة.

وأضافت التعليم العالي، أنّه في حالة عدم قيام طالب الشهادات المعادلة باستيفاء الاوراق المطلوبة سيتم إيقاف ترشيحه وحذف اسمه من قوائم المتقدمين للتنسيق وسيتم رد الملف على عنوانه عن طريق البريد دون أدني مشولية على مكتب التنسيق.

التعرف على الجهة المرشح لها طالب الشهادة المعادلة

وعن كيفية معرفة الطالب للجهة التي تم ترشيحه إليها فور إعلان نتائج الترشح رسميا، فإنها تتم بهذا الشكل:

- النتائج ستكون متاحة على الموقع الذي قمت بتسجيل رغباتك عليه، وكذلك الحد الأدني لكل شهادة.

- يدخل الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني ثم يقوم بإدخال رقم الجلوس فيظهر له الجهة التي تم ترشيحه إليها.

- يجب على كل طالب طباعة بطاقة الترشيح والتوجة بها إلى الكلية أو المعهد لأتمام إجراءات القيد إلا إذا كان الطالب يرغب في الاستفادة من التحويلات التي يتيحها مكتب التنسيق لتقليل اغتراب الطلاب وذلك وفقا للقواعدد والاشتراطات من بينها أنه يتم ترشيح الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق بعد انتهاء مواعيد التقديم وبعد اعلان الحد الأدني إلى الكليات والمعاهد التي بها أماكن متبقية للشهادة الحاصلين عليها فقط وبشرط استيفائهم الحد الأدني المطلوب لهذه الكليات والمعاهد.