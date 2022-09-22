التعليم العالي: الإعلان عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2022 فور اعتمادها

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المشرف على قطاع التنسيق، أن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2022 لم تعلن بعد، وأنه يجرى حاليا فرز الرغبات وتوزيع الطلاب، وفقا للقواعد والضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ولفت «عطا» إلى أنه فور الانتهاء منها واعتمادها من قبل الوزير، سيجرى إتاحتها عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، المتاح عبر بوابة مصر الرقمية.

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2022

وأشار رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2022، تستغرق وقتا، بخلاف تنسيق الشهادات الأخرى، نظرا للمعادلات التي تتم للشهادات العربية والأجنبية.

وأوضح السيد عطا أن قبول الطلاب يكون وفقا للنسب المعمول بها، والتي تقدر بـ5% من أعداد الطلاب المقبولين بمختلف الشهادات، مؤكدا أن هناك نظام معين وقواعد يعمل بها في توزيع الطلاب.

التأكيد على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

من ناحية أخرى، يناقش المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السبت المقبل، الاستعدادات النهائية للجامعات بمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد 2022، المقرر أن ينطلق مطلع أكتوبر المقبل، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، وكذلك التأكيد على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد.