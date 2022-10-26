وزير التعليم العالي: البحث العلمي الطريق نحو التنمية المستدامة

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في افتتاح فعاليات المؤتمر الوزاري الفرانكوفوني السادس في مصر، الذي تُنظمه الوكالة الجامعية للفرانكوفونية خلال الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر الجاري، إن استضافة مصر للنسخة الثانية من الأسبوع العالمي للفرانكوفونية العلمية، يعكس إيمان القيادة السياسية المصرية بقيمة العلم، وما يرتبط به من أنشطة البحث العلمي في شتى المجالات كطريق لتحقيق التنمية المستدامة.

التوسع في إنشاء الجامعات الجديدة الأهلية والخاصة

وأشار "عاشور"، إلى أن مصر استطاعت تحقيق طفرة كبيرة في عدد من إستراتيجيات التعليم العالي، منها: التوسع في إنشاء الجامعات الجديدة الأهلية والخاصة، وكذا فروع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا اهتمام مصر بالتعليم الفني الذي يعد عنصراً جوهرياً للتنمية الحقيقية، ومصدرًا أساسياً لإمداد سوق العمل بالعمالة المدربة واللازمة، الذي تمثل في إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة.

وقال "عاشور" إن الدولة المصرية تبذل جهودًا لتعزيز المزيد من أوجه التعاون الإقليمي والدولي، بما يسهم في تحقيق أهدافها نحو خلق نشء يتمتع بروح المبادرة، والقدرة على إطلاق ملكاته في شتى مجالات الإبداع بما يمكنه من مواجهة التحديات العصرية الراهنة والعبور بقاطرة التنمية، لافتاً إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من إدراك مصر لقيمة وأهمية العلم في مواجهة الظواهر والمشكلات العالمية المستجدة والمتوالية، مثل: الأوبئة الفيروسية، والتغيرات المناخية والبيئية، فضلاً عن التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه مسيرة التنمية المنشودة.

وأكد الوزير، حرص مصر على تفعيل المزيد من أوجه التعاون الوثيق والمستمر مع الوكالة الجامعية للفرانكوفونية؛ لما تمثله من كونها أكبر شبكة جامعية في العالم تضم أكثر من 1000 جامعة على مستوى 120 دولة، ما يسهم في إثراء منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي المصرية، ودعم التكوين العلمي والإبداعي للشباب، وتسليحهم بمهارات الفهم والتطبيق والتحليل، مؤكدًا أن الاهتمام ببناء الإنسان هو جوهر السياسات المصرية للوصول إلى خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية.

اهتمام مصر بالمبادرة المتميزة للوكالة الجامعية للفرانكوفونية

وأكد د. أيمن عاشور، اهتمام مصر بالمبادرة المتميزة للوكالة الجامعية للفرانكوفونية بتخصيص أسبوع عالمي للفرانكوفونية العلمية سنوياً، لاسيما الأنشطة الثلاثة التي يشملها هذا الأسبوع بدايًة من "الدبلوماسية العلمية"، وانتهاءًا بتنظيم "نادي وملتقي الشباب الفرانكفوني"، الذي يُعد الأول من نوعه، ويمثل تجسيدًا واقعيًا لرؤية مصر نحو إطلاق وتنظيم منتديات لشباب العالم.

وأضاف الوزير، أن هناك العديد من أوجه التعاون المصري مع الوكالة الجامعية الفرانكوفونية، لافتاً إلى الشراكة في العديد من مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار، ومنها اختيار الوكالة الجامعية الفرانكفونية لمصر مؤخراً؛ لتكون مركزًا لنشر الثقافة الفرنسية، من خلال التعليم، باستضافة جامعة القاهرة للمكتب الوطني للوكالة الجامعية الفرانكوفونية في مصر، ومركز قابلية التوظيف الفرانكفوني بما يقدمه من خدمات مُتعددة للطلاب في التدريب، وريادة الأعمال، وتحسين الإدماج المهني لهم في سوق العمل العالمية.

50 دولة في المؤتمر الوزاري الفرانكوفوني السادس

وقال الدكتور سورين كيمبيانو رئيس الوكالة الجامعية الفرانكفونية، إن المؤتمر العلمي المنعقد اليوم، واحد من الأحداث والفعاليات التي تساهم فى توثيق علاقات التعاون الدولي بين أعضاء الوكالة، وتهدف الوكالة من تنظيمه لدعم روح التجديد والابتكار، وجمع القامات العلمية الفرانكفونية للتشاور وتبادل الخبرات، وكذا تشجيع البحث العلمى وريادة الأعمال، مشيرا إلى سعادته بالمشاركة الكبيرة للطلاب من 50 دولة.

وأشار الدكتور سليم خلبوس عميد الوكالة الجامعية الفرانكفونية، إلى سعادة الوكالة باستضافة مصر للنسخة الثانية، مشيدًا بحسن التنظيم الذى يعبر عن التزام مصر بالتعاون مع شركائها الدوليين، مؤكدا أن رسالة الوكالة هي دعم واحترام تعدد الثقافات واللغات، والتأكيد على عالمية المعرفة والعلوم، لافتا إلى اهتمامها بتطوير العلاقات بين الجامعات ودعم التعاون بينها في مجالات؛ توظيف الخريجين، ودعم رقمنة التعليم، وتنمية الدبلوماسية العلمية.

عقد ورش عمل ضمن فعاليات الأسبوع

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن فعاليات الأسبوع تتضمن تنظيم ورش عمل في مجالات مُختلفة، منها ورشة عمل عن نشاط الفرانكوفونية العلمية في مصر، وأخرى خاصة باللقاءات الدولية، وورشة عمل خاصة "بمؤتمر عمداء الفرانكوفونية"، فضلاً عن ورشة عمل حول "الاستكشاف العلمي الفرانكوفوني باللقاءات الدولية، وإطلاق شبكة عالمية فرانكوفونية في مجال الذكاء الاصطناعي، وورشة عمل حول نشر الأبحاث العلمية، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع عدد من الشباب الجامعي من الدول المُشاركة (نادي الشباب الفرانكوفوني)، الذي يعُد الأول من نوعه، كما سيتم استعراض نتائج ورش العمل الخاصة باللقاءات الدولية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن إقامة فعاليات أسبوع الفرانكوفونية العلمية، ومن قبلها انضمام مصر لمجلس إدارة للوكالة وتخصيص مكتب للوكالة بجامعة القاهرة، يأتي بالتزامن مع انتهاء الأعمال الإنشائية لبيت مصر بالمدينة الجامعية بباريس، الأمر الذي يُسهم بفاعلية في إيفاد الدارسين المصريين إلى الجامعات الفرنسية، من خلال توفير سكن للطلاب المصريين الدارسين في أنحاء العاصمة باريس لإقامتهم ورعايتهم طوال مدة البعثات، فضلًا عن تعزيز التعاون ودعم النشاط الثقافي، والحضاري، والتعليمي بين البلدين.