جون كيري: نعمل مع مصر لمواجهة التغيرات المناخية

قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، جون كيرى، إن الإمارات تستخدم تشكيلة واسعة من الغاز والتكنولوجيا من أجل التحول لاستخدام الطاقة النظيفة، وهذا عمل رائع تنفذه أبوظبي على مستوى العالم وليس الإقليم فحسب.

تنسيق مع مصر والإمارت في قضايا المناخ

وأضاف «كيري»، في تصريحات صحفية عبر غرفة نقاش افتراضية بمشاركة ممثل عن جريدة «الوطن» إلى جانب صحفيين من مختلف دول العالم للحديث عن مؤتمر المناخ cop 27: «نحن نعمل عن قرب مع المصريين، ودخلت أيضًا مناقشات خاصة مع أصدقائنا في الإمارات خاصة وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدم سلطان الجابر، والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، فالإمارات تريد أن تتأكد من نجاح قمة شرم الشيخ وبعدها سنحاول إيجاد أبرز المستهدفات المتبقية معًا».

قمة المناخ المرتقبة في شرم الشيخ

وستنعقد قمة المناخ السابعة وعشرين في شبه جزيرة سيناء في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 نوفمبر حتى 18 من الشهر ذاته، وهي قمة سنوية تحضرها 197 دولة لمناقشة تغير المناخ وجهود الدولة لمواجهة هذه التغيرات، ودخلت اتفاقية مواجهة التغيرات المناخية في 21 مارس 1994، وتقدمت مصر العام الماضي بطلب استضافة هذا المؤتمر لتكون ثاني دولة عربية وإفريقية تحتضن الفاعلية الدولية بعد أن احتضنها المغرب مرتين سابقا.