التعليم تكلف المدارس بتقرير شهري عن نسب الحضور والغياب لعرضه على الوزير

وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا عاجلًا للمديريات التعليمية بشأن حضور الطلاب بالمدارس الحكومية للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، بتوجيه مديري المدارس الإعدادية بسرعة موافاتها بحضور الطلاب في المدارس الحكومية على مدار العام الدراسي وذلك من خلال تقرير شهري في اليوم الأخير من كل شهر، للعرض على الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تقرير شهري في اليوم الأخير من كل شهر

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على حضور الطلاب للمدارس الحكومية على مدار العام الدراسي، وذلك لتحقيق هـدف الدولة في إنشاء نظام تعليمي حقيقي يرتقي بالإنسان المصري وعليه فيتم الالتزام من جانب مدراء التعليم الإعدادي بسرعة موافاة الوزارة بحضور الطلاب في المدارس الحكومية على مدار العام الدراسي وذلك من خلال تقديم تقرير شهري في اليوم الأخير من كل شهر.

إحصاء بنسبة الحضور للإعدادية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم إعداد إحصاء بنسبة حضور الطلاب في التعليم الإعدادي للمدارس الحكومية يضم «العدد الإجمالي- عدد الحاضرين- عدد الغياب - نسبة الغياب»، للصفوف الثلاثة بالمرحلة الإعدادية.