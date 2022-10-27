حالة الطقس اليوم في مطروح.. توقعات بسقوط أمطار والعظمى تسجل 25 مئوية

تشهد حالة الطقس اليوم في مطروح تكّّون شبورة مائية على جميع المناطق المطلة علي السواحل الشمالية الغربية، بدءاً من حدود الإسكندرية شرقاً، ومرورا بمراكز ومناطق الحمام والعلمين وسيدي عبدالرحمن والعلمين الجديدة والضبعة وفوكة ورأس الحكمة وسيدي حنيش ومرسي مطروح والنجيلة والمتاني وسيدي براني، وحتى مدينة السلوم غربا في أقصي الحدود الغربية للبلاد.

توقعات بسقوط أمطار

حالة الطقس اليوم في مطروح، بحسب هيئة الأرصاد الجوية، تشهد توقعات بسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 40%، وتكون متقطعة على فترات على مدار اليوم، ويكون الجو معتدلا نهاراً، لطيفا ليلا، ومائلا للبرودة في أوقات متأخرة من الليل.

درجات الحرارة في مطروح

ووفقا لتوقعات خبرء الأرصاد لـ طقس مطروح اليوم الخميس، تسجل درجات الحرارة 25 للعظمى و18 للصغرى، كما تسجل نسبة الرطوبة 70% بارتفاع عن الأيام الماصية، بينما تستقر حركة الرياح لتسجل 8 كم/ في الساعة، وتستمر هذه الحالة حتى صباح غد الجمعة.

حركة الملاحة البحرية والصيد

وقال منصور الفردي، رئيس جمعية الصيادين في مطروح لـ«الوطن»، إن حالة البحر مستقرة في محافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، والملاحة البحرية تعمل بشكل جيد، وهناك سروح صيد لجميع المراكب والصيادين الراغبين في الخروج للصيد من المواني الثلاثة، وهي ميناء مرسى مطروح الشرقي، وميناء مطروح الغربي، إضافة إلى ميناء السلوم، خاصة بعد أن استقرت حالة البحر عن الأيام الماضية.

وأشار «الفردي»، إلى متابعة حالة الطقس يومياً، والتنبيه على الصيادين بالمستجدات للحفاظ على البحارة على السواحل ومتابعتهم لحظة بلحظة.