ماذا تفعل إذا تعطلت سيارتك بسبب الطقس السيء؟.. «المرور» تجيب

مع اقتراب فصل الشتاء، تكثف المرور من جهودها للحد من حوادث الطرق، خاصة مع حالة الطقس السيء والأمطار التي سادت البلاد خلال اليومين الماضيين، تجنبًا لحدوث تصادم على الطرق السريعة بين المحافظات أو خلال التنقل داخلها، إذ يؤدي تساقط الأمطارلإنزلاق السيارات في حالة السير بسرعة لا تتناسب مع حالة الطرق والجو أيضًا.

إرشادات مهمة للسائقين وقت الأمطار

المرور، قدمت إرشادات جديدة للسائقين لكيفية التعامل في حالة حدوث الأعطال وقت قيادة السيارة تحت الأمطار، وهي كالتالي:

- الانتظار في أقصى اليمين.

- وضع المثلث التحذيري.

- الاتصال بخدمة الإغاثة على الرقم 01221110000.

- استعمال الأضواء غير المبهرة «استخدام أنوار الشبورة».

- استخدام أنوار الانتظار كي تكون السيارة مرئية للغير بصفة مستمرة، سواء وقت تحركها أو حتى وقوفها.

- مضاعفة مسافة الأمان.

- السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية.

- عدم التوقف في منطقة الشبورة.

خبير مرور يوضح جهود الدوريات الأمنية خلال الأمطار

ومن جانبه، قال اللواء حسن البرديسي، الخبير الأمني، إنّ الدوريات الأمنية المتحركة والثابتة من قبل الإدارة العامة للمرور على الطرق السريعة، تساعد في ضبط حركة السيارات وتقلل بشكل كبير من وقوع الحوادث، ما يساهم أيضًا في الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وأضاف «البرديسي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدوريات الأمنية التابعة للمرور، تكثف من انتشارها وقت موجات الطقس السيء في فصل الشتاء، حتى تجنب المواطنين أي مخاطر، وربما تلجأ في بعض الأحيان إلى غلق الطرق بسبب الشبورة، ويستمر الغلق حتى انقشاعها واتضاح الرؤية أمام السائقين، وفي أحيان أخرى، تتحرك سيارات المرور بشكل تحذيري على الطرق لتمنع السائقين من تجاوز السرعة المقررة.