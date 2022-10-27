«الأرصاد الجوية»: سقوط أمطار على محافظات القاهرة الكبرى والدلتا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة، على مناطق متفرقة من الدلتا ومحافظات القاهرة الكبرى، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، وفقًا لما تشير إليه آخر صور من الأقمار الصناعية.

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، أنّ الأمطار المتوقعة اليوم على القاهرة ستكون خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية، مع استمرار تكون شبورة مائية خفيفة على الطرق المؤدية من وإلى محافظات القاهرة الكبرى، وشمال وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم

جاءت درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الخميس، على مدن الجمهورية، كالتالي:

القاهرة 28 - 20

العاصمة الإدارية 27 - 20

6 أكتوبر 28 - 19

بنها 28 - 20

دمنهور 27 - 19

كفر الشيخ 27 - 19

المنصورة 28 - 20

دمياط 26 - 19

بورسعيد 26 - 19

الإسماعيلية 28 - 20

السويس 27 - 19

الزقازيق 28 - 20

شبين الكوم 28 - 20

طنطا 27 - 19

شلاتين 31 - 22

الإسكندرية 26 - 19

العلمين الجديدة 26 - 19

وادي النطرون 28 - 20

مطروح 25 - 19

السلوم 28 - 18

سيوة 27 - 15

العريش 27 - 19

رفح 26 - 19

الطور 28 - 22

كاترين 20 - 13

رأس سدر 30 - 20

نخل 26 - 14

طابا 29 - 20

نويبع 30 - 22.

حلايب 28 - 24

شرم الشيخ 33 - 22

الغردقة 31 - 21

مرسى علم 31 - 22

الفيوم 28 - 19

بني سويف 28 - 18

المنيا 30- 17

أسيوط 29 - 16

سوهاج 29 - 16

قنا 30 - 17

الأقصر 30 - 18

أسوان 31 - 19

الوادي الجديد 29 - 18

أبو سمبل 30 - 19

أبو رماد 31 - 24

رأس حدربة 30 - 23