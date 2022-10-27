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«رويترز»: روسيا تقصف شبكة كهرباء وسط أوكرانيا

كتب:

محمد حسن عامر
10:18 ص | الخميس 27 أكتوبر 2022
الأزمة الروسية الأوكرانية

الأزمة الروسية الأوكرانية

نقلت وكالة رويترز عن شركة تشغيل شبكة الطاقة أوكررينجو، قولها إنّ القوات الروسية قصفت شبكة الكهرباء في المناطق الوسطى بأوكرانيا خلال الليل، ومن المحتمل فرض مزيد من القيود على إمدادات الكهرباء.

ووفقا للوكالة، صعّدت روسيا ضرباتها على البنية التحتية الأوكرانية الحيوية، بما في ذلك شبكة الكهرباء في الأسابيع الأخيرة، تاركة الملايين دون كهرباء أو تدفئة لفترات طويلة مع اقتراب فصل الشتاء.

ولم تعلن موسكو مسؤوليتها عن تلك الهجمات، وسنوافيكم لاحقا بمزيد من التفاصيل..

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